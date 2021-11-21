愛車玩家籌聖誕禮贈貧童 李兆佳、吳彥祖齊心做善事

吳彥祖（左）和李兆佳（右）。（記者楊青／攝影）

電視電影明星和賽車 手吳彥祖(Daniel Wu）20日與李興華翡翠金城首席執行官、法拉利跑車收藏家李兆佳（David Lee）共同參加每個月一次的Car's and Chronos，與法拉利跑車玩家和賽車愛好者分享賽車之旅和藏車之愛，並為南加州 清寒人家的孩子們籌集聖誕禮物，數百車友共襄盛舉。

作為一名演員、導演和製片人，吳彥祖多年來對賽車的熱愛成爲其粉絲的美談，他的社交平台70%都是和車有關的信息，從藝人到賽車手，他希望在人生巔峰可以隨時開始找尋和探索一些未知而真喜愛的領域。他在今年先後參加六場賽車團體賽，得到李興華翡翠金城支持贊助。

「我們今天不僅是車友團聚，也是一起來慶祝Daniel和他的團隊獲得總分第二名的好成績」，李兆佳表示，因為疫情的影響，好友吳彥祖的電影電視腳步放慢，留住美國期間有更多的時間發展賽車愛好。他表示，自己和吳彥祖都酷愛汽車，而吳彥祖對賽車的熱情和專注，是他提供贊助的原因。

幾年前吳彥祖通過朋友來南加 州欣賞李兆佳珍藏多年的法拉利，談起汽車，兩人一拍即合，很快成爲好朋友，住在舊金山的吳彥祖和住在洛杉磯的李兆佳，現在幾乎是每個月見面，一起聊電影聊汽車。不久前兩人還各自開車參加比賽。不過李兆佳笑言，自己參加的賽車賽事沒有那麼高級專業，但也很好玩。

大約從十年前開始，李兆佳和南加州的一班豪車主人和玩家辦起了Car's and Chronos，每個月第三個星期六上午，他將自己的珍藏的豪車向公眾開放參觀，他的一些朋友和客人也將自己的愛車開來，集中在李興華廣場共襄盛舉，每次都吸引大批民眾慕名前往，一睹爲快。

數百車友參加20日的Car's and Chronos。（記者楊青／攝影）

吳彥祖今年參加六輪團體賽而獲得總分第二名賽車由李兆佳和李興華贊助。該車20日在車展中展出，引起車友們圍觀。（記者楊青／攝影）

20日的車展和車友見面會吸引南加州數百位豪車發燒友參加。吳彥祖分享了最近車賽的許多趣事。他說，團體車賽每場平均要連續駕駛五個小時，會遇到不同的天氣情況，尤其在夜間開車相當挑戰，飛速行駛加上狹窄的車道和對手的競爭，精力稍微分散就可能出現狀況。但不管怎樣，專注是堅持到最後勝利的關鍵，人生也是一樣。他特別感謝李兆佳對他和他的賽車團隊的大力支持和幫助。他表示，沒有David的鼎力相助，他的賽車愛好不可能走得這麽遠。

吳彥祖20日再訪核桃市李興華翡翠金城，與李兆佳一同參加每個月一次的Car's and Chronos，與法拉利跑車藏家和賽車愛好者共同分享他們的賽車之旅和藏車之愛，並為南加州清寒人家的孩子們籌集聖誕禮物。（記者楊青／攝影）

此行來洛，吳彥祖也與李兆佳一起籌辦聖誕玩具捐贈活動，為那些需要關愛的孩子們準備聖誕節禮物。李兆佳表示，李興華翡翠金城多年來都會在11月份舉辦玩具搜集活動，發動社區愛心人士為清寒人家的孩子們籌集聖誕玩具，分別送往Flintridge Center、Door of Hope、Hoving Home、Union Mission homless center、Shriners Hospital for Children、BGC Pasadena、STARS和巴沙迪那警察局等機構，並通過它們分發給清寒家庭。有一年籌集到的玩具超過1000件，為孩子們送去了節日歡樂。

數百車友參加20日的Car's and Chronos。（記者楊青／攝影）

當天不少愛車族和影迷也特別帶來各種禮物，為清寒孩童送上感恩節的愛心祝福。