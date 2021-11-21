仁愛基金會捐款4.6萬 助慈濟購兒牙科設備

美國慈濟醫療基金會日前接受仁愛醫療基金會(AHMC Health Foundation)捐款4萬6000元，用以添購兒科牙科的診療設備，18日舉辦記者會。（記者張宏／攝影）

美國 慈濟醫療基金會日前接受仁愛醫療基金會(AHMC Health Foundation)捐款4萬6000元，用以添購兒科牙科的診療設備，並於18日舉辦記者會宣布這項善舉。

美國慈濟醫療基金會正致力於擴展現有的兒科牙科服務，並規劃在12個月內為大約250名低收入 兒童提供牙科服務。仁愛醫療基金會這次捐款支持慈濟為社區兒童提供牙科保健項目。這筆經費將為美國慈濟南愛滿地醫療中心和阿罕布拉 醫療中心添置兒科牙科項目設備。

移動診療車內可檢查視力並當場配眼鏡。（記者張宏／攝影）

美國慈濟醫療基金會董事長葛濟捨表示，感謝仁愛基金會慷慨解囊，支持慈濟購買兒科牙科設備，拓展慈濟服務社會的醫療項目。雙方多年來建立友好穩固的合作關係，感謝基金會幫助，讓慈濟能增加新的社區服務內容。聯邦疾病防治中心（CDC）研究顯示，蛀牙是美國最常見的兒童慢性病之一，兒童牙科護理對防止蛀牙至關重要。慈濟醫療致力於發展現有的牙科服務，滿足社區日益增長的需求。

他說，慈濟年底活動很多，包括舉辦音樂會，且每隔一周在內陸和阿罕布拉市都有食物發放，11月19日和20日還到學區為兒童接種疫苗，這樣更加快兒童疫苗的普及率。慈濟診所去年被聯邦認證為醫療中心，可為白卡持有者提供大量服務，同時也服務低收入人群和沒有白卡的人。

美國慈濟醫療基金會執行長鄧博仁醫師(Dr. Stephen Denq，右)對仁愛醫療基金會理事/蒙特利公園醫院執行長Philip Cohen表示感謝。（記者張宏／攝影）

美國慈濟醫療基金會執行長鄧博仁醫師(Dr. Stephen Denq)、仁愛醫療基金會理事/蒙特利公園醫院執行長Philip Cohen、仁愛醫療基金會理事/阿罕布拉醫院醫療中心執行長Iris Lai、仁愛醫療基金會運營協調員Donna De La Rosa等人出席。

美國慈濟醫療基金會成立於1993年，若想進一步了解美國慈濟醫療基金會，可上網 https://tzuchimedical.us/。