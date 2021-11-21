仁愛基金會捐款4.6萬 助慈濟購兒牙科設備
美國慈濟醫療基金會日前接受仁愛醫療基金會(AHMC Health Foundation)捐款4萬6000元，用以添購兒科牙科的診療設備，並於18日舉辦記者會宣布這項善舉。
美國慈濟醫療基金會正致力於擴展現有的兒科牙科服務，並規劃在12個月內為大約250名低收入兒童提供牙科服務。仁愛醫療基金會這次捐款支持慈濟為社區兒童提供牙科保健項目。這筆經費將為美國慈濟南愛滿地醫療中心和阿罕布拉醫療中心添置兒科牙科項目設備。
美國慈濟醫療基金會董事長葛濟捨表示，感謝仁愛基金會慷慨解囊，支持慈濟購買兒科牙科設備，拓展慈濟服務社會的醫療項目。雙方多年來建立友好穩固的合作關係，感謝基金會幫助，讓慈濟能增加新的社區服務內容。聯邦疾病防治中心（CDC）研究顯示，蛀牙是美國最常見的兒童慢性病之一，兒童牙科護理對防止蛀牙至關重要。慈濟醫療致力於發展現有的牙科服務，滿足社區日益增長的需求。
他說，慈濟年底活動很多，包括舉辦音樂會，且每隔一周在內陸和阿罕布拉市都有食物發放，11月19日和20日還到學區為兒童接種疫苗，這樣更加快兒童疫苗的普及率。慈濟診所去年被聯邦認證為醫療中心，可為白卡持有者提供大量服務，同時也服務低收入人群和沒有白卡的人。
美國慈濟醫療基金會執行長鄧博仁醫師(Dr. Stephen Denq)、仁愛醫療基金會理事/蒙特利公園醫院執行長Philip Cohen、仁愛醫療基金會理事/阿罕布拉醫院醫療中心執行長Iris Lai、仁愛醫療基金會運營協調員Donna De La Rosa等人出席。
美國慈濟醫療基金會成立於1993年，若想進一步了解美國慈濟醫療基金會，可上網 https://tzuchimedical.us/。
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