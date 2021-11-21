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Mayfair中學參訪洛僑中心 體驗台灣文化

【洛杉磯訊】
Mayfair中學師生體驗舞龍、舞獅等大型團體活動。（洛僑中心）
Mayfair中學師生體驗舞龍、舞獅等大型團體活動。（洛僑中心）

為增進洛杉磯地區主流學校對台灣多元文化及華語文的瞭解，Mayfair中學約50名師生18日到訪洛僑中心進行文化交流，各族裔學生對於體驗台灣傳統民俗技藝及華語文學習充滿濃厚興趣。

Mayfair中學師生在洛僑中心文化志工的帶領下，進行客家文化、客家紙傘、布袋戲的製作學習，同時體驗舞龍、舞獅等大型團體活動，他們也在戶外品嚐台灣的小吃美食，度過愉快充實的一天。

洛僑中心主任張皓鈞表示，在疫情趨緩、中心場地重啟之後，首度舉辦主流學校師生文化參訪活動，感謝在座的文化志工的用心規劃，讓大家能親自體驗台灣多元、豐富的文化以及美味小吃。張皓鈞也向在座師生推廣介紹「台灣華語文學習中心」計畫，鼓勵他們的親友、家人等主流成年人士報名參與課程，在民主自由的環境下學習華語。

該活動由洛僑中心文化志工教師儲錦琪號召，謝傳佐、曹笑蓮、張元松、杜雅玲、許希聖、柯泓任、方惠娟、連素卿、林惠珠、繆玗、田培英、陳悅玲、劉中秋、田欣怡、李松如、吳雨芝等多位文化志工與教師，攜手Mayfair中學羅秀慧、William Wu老師合力規劃籌辦。

約50名Mayfair中學師生18日到訪洛僑中心，進行文化體驗交流。（洛僑中心）
約50名Mayfair中學師生18日到訪洛僑中心，進行文化體驗交流。（洛僑中心）

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