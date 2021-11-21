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羅省台山寧陽會館寧僑公會 歡送洛僑中心主任張皓鈞

【洛杉磯訊】
羅省台山寧陽會館和寧僑公會設宴歡送張皓鈞主任(中)。(主辨單位提供）
羅省台山寧陽會館和寧僑公會設宴歡送張皓鈞主任(中)。(主辨單位提供）

羅省台山寧陽會館和寧僑公會設宴歡送即將離洛的洛僑中心主任張皓鈞，席間相約組團前往越南訪問。寧僑公會會長伍偉堅贈送精美畫作作為紀念禮物。當天陪同出席的還有副主任鄭心茹。

張皓鈞去年7月來洛履新，由於他曾經在越南任職，和當地僑商淵源甚深，且具語言優勢，所以再度奉調胡志明市開展僑務，下月離洛返台述職。

張皓鈞表示，他之前就計劃安排洛杉磯海外青年朋友到越南觀摩當地台商和工商經濟的發展，也非常歡迎洛杉磯的朋友前往越南訪問。只是目前當地疫情嚴重，所以為防範疫情預作準備，包括完成接種疫苗第三劑。

羅省台山寧陽會館主席黃勇華、副主席譚建昌，寧僑公會會長伍偉堅、副會長鄺松齡，寧陽會館元老暨中華會館顧問劉國豪、伍尚齊，中華會館副監事長蔡惠玲、全美昭倫公所美西總長譚新誠，英端工商會主席余翠媚、合勝堂副會長梁國輝，以及寧陽會館會員伍雁娟等出席歡送會，與張皓雲惜別，並紛紛表示期待疫情好轉之後組團前往越南拜會。

張皓鈞曾任僑委會僑商處副處長，派駐中南美洲的多明尼加、越南的胡志明市、台北駐胡志明市辦事處僑務組長、僑商處副處長。

洛僑中心新主任陳敏永將於下月抵洛履新，他之前曾任洛僑中心副主任。

越南 疫情 洛杉磯

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