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歐陽萬成主演浪漫喜劇片「真愛難題」 Netflix收視第一

記者謝雨珊／洛杉磯報導
Netflix近期推出一部浪漫喜劇電影《真愛難題》，由曾出演過《瘋狂亞洲富豪》的華裔演員歐陽萬成（左）、女星妮娜杜波夫（右）聯手主演。（歐陽萬成Instagram)
Netflix近期推出一部浪漫喜劇電影《真愛難題》，由曾出演過《瘋狂亞洲富豪》的華裔演員歐陽萬成（左）、女星妮娜杜波夫（右）聯手主演。（歐陽萬成Instagram)

Netflix近期推出一部浪漫喜劇電影「真愛難題」（Love Hard），由曾出演過「瘋狂亞洲富豪」（Crazy Rich Asian）的華裔演員歐陽萬成（Jimmy O. Yang）、「噬血Y世代」（The Vampire Diaries）女星妮娜杜波夫（Nina Dobrev）、及「河谷鎮」（Riverdale）查爾斯梅爾頓（Charles Melton）聯手主演。該劇近日在Netflix全美前十名榜上，位列第一名寶座，成績不凡。

在美國談到浪漫喜劇，很多人可能不會將「浪漫」與亞裔做聯想。而讓一名華裔演員擔任一部浪漫喜劇片男主角，過去在好萊塢是不太可能發生的事。然而，隨著好萊塢亞裔演員及作品在美國越來越被觀眾接受，歐陽萬成身為好萊塢受歡迎的華裔演員，在戲裡與又高又壯的帥哥搶美女，甚至跟美女在戲裡大談起戀愛，在很多亞裔眼中，這部片象徵著一種突破。

歐陽萬成也如此認為。他表示，進軍好萊塢擔任演員近十年之久，完全可以感受到好萊塢對角色的變化。「瘋狂亞洲富豪」的成功在某種程度上似乎為亞裔打開一扇原本無法跨越的門，「現在的好萊塢更加的多元，接受度也更高了」，整個影視界接受極具天份的不同族裔演員，在好萊塢發光發熱，他對此感受到明顯的變化。

歐陽萬成主演的浪漫喜劇電影《真愛難題》登上Netflix收視第一寶座。（歐陽萬成...
歐陽萬成主演的浪漫喜劇電影《真愛難題》登上Netflix收視第一寶座。（歐陽萬成Instagram)

在影視界中成功的華裔演員越來越多，歐陽萬成也是其中之一。歐陽萬成希望以自身為例，告訴渴望進入好萊塢影視界的亞裔後輩，他們只要有天份，也能夠在好萊塢發光發熱，就像飾演「尚氣」的劉思慕（Simu) 、飾演「尚氣」朋友的奧卡菲娜（Awkwafina）一樣。好萊塢給亞裔的機會比以往來得多，「這座（進入好萊塢）大門已開，現在只需給（好萊塢）我們的好」。

「真愛難題」這部浪漫喜劇片，主要講述戀愛運奇差無比的洛杉磯女孩，透過約會交友軟體，愛上住在東岸的男子，她並決定在聖誕節給對方一個驚喜，親自飛到男方家，卻發現慘遭「詐騙」。原來她上門看到的戀愛對象（歐陽萬成飾演），和約會軟體上面放的帥哥相片截然不同，讓她大失所望。但在隨後發生的一連串事件裡，女孩子發現到「平凡哥」的許多優點，兩人最終走在一起。

被問及自己是否曾遭網約詐騙的經歷？歐陽萬成笑著回應說「沒有」，不過倒是曾在交友軟體上，放真實自拍照上去，被其他人誤以為是詐騙集團。

事實上，歐陽萬成從小在中文報紙的伴隨下成長，他說因為其父一直都只看中文報紙，包括世界日報，因此他很開心能接受本報專訪，並相信父母親將更為他感到驕傲。假期佳節將至，歐陽萬成計畫空出這段時間陪伴家人，一起齊聚用餐。他最期待父親拿手菜-紅燒肉及獅子頭，也期待來自北京的阿姨做的鍋貼。

好萊塢 亞裔演員 華裔

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