賓州捷運華女見義勇為被暴打 亞裔男孩未伸援惹議

賓州費城一列地鐵列車17日下午發生非裔青少女朝著亞裔學生叫囂與出拳的事件，一名試圖介入的同校高年級女學生，被推倒在地拳打腳踢。（畫面翻攝：Twitter/MrAndyNgo）

賓州東南捷運(SEPTA)17日發生一起針對亞裔 的仇恨暴力事件，四名非洲裔女高中生在費城地鐵列車上辱罵毆打三名亞裔男高中生，口出種族歧視 語言，更將一名上前勸阻的華裔女生暴打在地。此事在華人 論壇上發酵，大家從最初對種族歧視表示憤怒，對見義勇為的華裔女生表示敬佩，演變到對三個亞裔男高中生的網暴，認為他們太膽小懦弱，不僅沒有還擊，還對被打的華人女生見傷不救和毫無感激。

論壇上鋪天蓋地的都是對未成年男孩們的指責，慫貨、廢物、無恥、自私，各種不堪字眼，從成年人嘴裡噴出來，射向這些未成年的孩子。一個華人表示，這個女孩是為了他們被打的，居然不幫她，沒有基本的正義感，真的太慫，太讓人失望。按警方說的，下車後也只有女孩去報案，那幾個男生不但沒有站出來維護女孩，而且連報案都沒有。

還有網友表示，不管是什麼種族，一群男孩在一群女孩面前，弓著腰，蜷著腿，低著頭，護著臉，眼睛不敢直視的樣子，任誰看了都覺得可悲又可憐。欺負亞裔男，太簡單了。男孩們開始逃避還可以理解，後來看到為自己出頭的女生被群毆還做缩頭烏龜，没有基本道德感。這樣沒有擔當的男孩是亞裔的恥辱，也是父母沒有管教好。

實際上这些網络暴力語言，惡劣程度不次於黑人女孩們的霸凌行徑，且讓受害者又遭受了二次傷害，這個傷害還來自同胞。一名華人網友表示，從去年開始仇恨亞裔的案件頻頻發生，其中受害者也有年輕亞裔壯漢，但很少有人選擇還擊，大人尚且如此，又如何要求14歲孩子？害怕、退缩、自保，都是完全合理的行為。那些在網絡上指責男孩的成年人們，現實裡有幾個面對種族歧視時敢於還擊的？

網友Apple表示，可以罵他們，但完全沒必要過度責駡，換位思考，如果是你的孩子，你覺得他該怎麼做？如果是你自己又會怎麼做？苛責別人容易，真到自己頭上說不定比這些孩子還慫。

一名網友說，這件事最該譴責的是種族歧視本身，而不是尋找一個完美的受害者。