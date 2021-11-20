5年前槍殺疑犯 洛縣華警Luke Liu獲判無罪

2016年射殺疑犯的華裔警員Luke Liu。（KTLA）

洛杉磯 檢方20多年來首度起訴警員刻意槍殺疑犯的嘗試，在19日下午洛縣警局華裔警員Luke Liu獲判無罪後宣告失敗。2016年時，已有8年半警齡的Luke Liu，在諾瓦克市（Norwalk）槍殺了疑犯Francisco Garcia，雖然Luke Liu與辯護律師聲稱疑犯試圖衝撞並傷害警員，但目擊證人的供詞卻完全相反。大陪審團在6小時的長考後判定Luke Liu無罪。

Luke Liu聆聽判決後低頭不語，如果認定有罪，他可能得服刑11年。另一造的Francisco Garcia遺族，其母Maria Luz Ruiz Partida則說早有預感，法庭不會判處警員有罪。法庭紀錄顯示，Francisco Garcia雖然多次因為竊盜、毒品、車輛違規，但沒有暴力犯罪 的前科。母親說，兒子沒有槍，也不會傷人。另外，檢方雖然強調Francisco Garcia當時開的是贓車，但沒有證據顯示偷車賊就是他。

還原事發當場，時年26歲的Francisco Garcia正要上車離開7-Eleven，當Luke Liu質疑車主是誰時，Francisco Garcia反諷「關你啥事」。而Luke Liu正要核對這輛Acura的車牌時，Francisco Garcia已準備開車離開。Luke Liu最後開槍射擊，導致Francisco Garcia當場死亡。

Luke Liu事後宣稱，Francisco Garcia開車衝撞，但是現場證人都說並無此事，急診室醫生也說Luke Liu並無大礙。本來以為就此風平浪靜，但前任洛杉磯檢察長雷西（Jackie Lacey）2018年決定起訴Luke Liu，認為他執法過當，而且濫射可能傷及無辜。19日出庭的檢察官Christopher Baker總結時強調，Luke Liu接連做出錯誤決定，不符常識、不符訓練，更不符規定，因此構成犯罪。

辯護律師Michael Schwartz則說，Francisco Garcia的車確實撞到Luke Liu，而且試圖攻擊Luke Liu。Luke Liu供稱，Francisco Garcia當時正在駕駛座附近翻找東西，因為擔心對方有槍，所以才會開槍。不過事後搜查顯示，Francisco Garcia車上沒有槍，但有鐵管與大鎖，現場錄影也沒有Francisco Garcia試圖攻擊Luke Liu的跡象。部分目擊者稱，當時Francisco Garcia其實是要打檔。

Michael Schwartz強調，大家不該用後見之明認定Luke Liu有罪，而應該以警員身處現場的合理判斷為準。他在宣判後表示，在當前一片反警察 的聲浪中，Luke Liu獲判無罪真是太好了。不過Luke Liu事後拒絕受訪，媒體也不清楚他目前是否還在警局任職。