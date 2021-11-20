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聯邦氣候專家預測：加州乾旱將持續第3年

編譯組╱綜合報導
聯邦氣候專家預測，加州可能進入第三年乾旱。圖為馬連縣尼卡西歐水庫（Nicasio Reservoir）今年6月時的乾涸狀況。（Getty Images）
聯邦氣候專家預測，加州可能進入第三年乾旱。圖為馬連縣尼卡西歐水庫（Nicasio Reservoir）今年6月時的乾涸狀況。（Getty Images）

聯邦氣候專家表示，這個冬季恐怕仍無法幫助加州從乾旱中走出，連續第三年的乾旱和持續缺水，將無可避免。

國家海洋暨大氣署（National Oceanic and Atmospheric Administration，簡稱NOAA）月度氣候報告預測，加州絕大部分地區乾旱狀態，將持續到明年2月。原本是加州最潮濕的未來三個月，基本上沒有為加州解除乾旱的機會。

加州許多地區都已採取用水配給措施，農民被迫減少灌溉、面對葡萄、水稻、棉花和其他作物收成減少的命運，如果乾旱再持續一年，民眾的處境將更加艱難。

聯邦早先曾預測，北加州這個冬季或許可看到乾旱稍微緩解。然而，隨著反聖嬰現象（La Niña）增強，除了最北端的莫多克縣（Modoc County）之外，灣區和北加州其他地區乾旱緩解的可能性已降低。

NOAA氣候預測中心（Climate Prediction Center）氣象學家因芬提（Johnna Infanti）說：「美國南部從加州到東南部地區，可能出現比正常更乾燥的情況。從中度反聖嬰現象和氣候模式來看，這是可預期的情況。」

聯邦科學家表示，太平洋赤道海平面溫度已比平均溫度低了攝氏0.8度，有助於進一步鎖定反聖嬰現象。這個模式在整個冬季都存在的可能性，已上升到90%。

NOAA指出，到明年2月，同樣位於太平洋沿岸的華盛頓州和俄勒岡州，乾旱情況將獲得改善。預測指出，由於加州的緯度較低，無法在這個氣候模式中受益，但即使有任何好處，也不足以彌補過去兩年來的異常乾燥。

加州 北加 美國

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