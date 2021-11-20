阿罕布拉市餐廳車禍引討論 長者開車肇事 不因年齡免責

11月18日下午，一輛汽車衝進「滋味成都」中餐館，造成現場6名人員受傷。（檔案圖）

阿罕布拉市（Alhambra）18日下午1時26分左右，一輛汽車失控衝進「滋味成都」中餐館，造成現場六人受傷，其中三人重傷三人輕傷。據悉，這起事故起因於肇事司機錯把油門當作煞車，且現場目擊證人指出，司機為年長華人 。那麼問題來了，長者肇事會不會輕判？長者什麼情況下不建議開車？

律師劉龍珠表示，車禍 責任和年齡無關，法律上沒有年齡歧視也沒有年齡優待，車子開出來，不管年齡大小，責任都是一樣的。其次是車禍和疾病的關係，年長者患病可能性較大，突然瞬間神智不清造成車禍，這種情況通常比較少見，如果事實如此，也不會因為疾病減輕責任。

對這起車禍，劉龍珠表示，受傷者有員工和顧客，員工可以申請工傷，因為是在工作期間和工作場所受傷，雖然情況少見，但事實存在。如果老闆沒有購買工傷保險，員工可以告老闆。其次是受傷的顧客也可以向餐廳和肇事者索賠。因為餐廳有保障顧客安全的責任，同時也可告肇事者引發的車禍。如果有道路或者車子硬件問題，顧客還可以告市府或車廠，餐廳老闆也可以告肇事者等。此案在責任相對明顯的情況下應會迅速和解，但如果責任無法釐清，將會是一場惡鬥。

南加州 年長者開車不在少數，有些八、九十歲的長者依然選擇自行開車，此舉有現實因素，畢竟開車在南加州地區是主要的代步工具。但是不可否認，一些年長者反應遲緩，有的是車速緩慢，有的是遇情況忘記踩煞車，或者錯將油門當煞車。

華人Tina有一次差點被一個長者的車子撞到。她說，當時一輛車子從自家車道往後倒車，那位駕車人仿佛沒看到她的車在後面，徑直往後倒車。她按喇叭提醒，對方也沒聽到，幸好她車速比較慢，及時停下。即便如此，那輛車還在衝著她的車子倒著開過來，嚇得她趕緊往後倒車避免相撞。她很氣憤，下車過去理論，結果發現對方是一個很年長的老先生，也就作罷。但是，年長者開車真的需要小心。

據統計，加州70歲以上開車者有250多萬人，根據加州法律，年滿70歲的長者，每五年更新駕照時要本人去DMV辦理，要求做視力檢查和筆試。如執法人員、醫生或家庭成員報告駕駛者開車行為有異常時，需要安排路考。DMV會檢查其是否符合安全駕駛的資格。患有失智症或其他原因，無法安全駕駛的長者，不被允許開車。

劉龍珠表示，在華人文化裡，一些長者覺得自己年老還能開車很了不起，但是開車需要對公眾負責，如果身體不適或不能安全駕車，建議不要開車，避免害人害己。