芬太尼毒害青年 社媒竟成販毒新管道

芬太尼（fentanyl）是鴉片類毒品，毒性比嗎啡強100倍。原來是給手術後有劇烈疼痛的病人使用。(DEA網站)

執法人員警告，不只是洛杉磯縣，全美都在面臨芬太尼假藥的威脅，而且毒販現在開始利用社交平台Snapchat 或TikTok販毒，因為青少年最愛，而且毒販可以匿名販售，不必冒風險當面交易。洛縣 一個名門子弟就因為誤信網路傳言，購買處方藥，結果因為誤食芬太尼過量而死。

洛杉磯縣警局（LASD）指出，芬太尼（fentanyl）是鴉片類毒品 ，芬太尼的毒性比嗎啡強100倍，也是海洛因的50倍，2毫克就足以致命，全美每年有10萬人死於芬太尼過量。LASD巡官辛基（Sean Hinkey）接受KTLA電視台訪問時表示，現在的毒販已經不在街頭兜售了，而是偽裝成處方藥，將毒品直接寄到買家手上。

社交平台的用戶以年輕人居多，平台上常會出現處方藥的廣告，宣稱可以賣抗憂鬱劑Xanax、止痛藥Oxycodone或過動症的用藥Adderall，但是事實上，這些假藥的成分卻是芬太尼。不知情的人買了芬太尼，往往用藥過量導致猝死。辛基說，網路買處方藥就像把自己放在命運輪盤上，沒人知道會發生什麼事。

偽裝成處方藥的毒品越來越猖獗，洛縣警局毒品證物庫房裡，滿滿是查獲的偽藥毒品，多數是芬太尼，辛基說多到抓不勝抓。電視主持人Laura Berman與先生Sam Chapman的16歲兒子，就是死於假藥。兒子Sammy今年2月從Snapchat看到藥品廣告，下訂後直接拿到偽藥，最後因為芬太尼過量而死。

Snapchat的執行長史畢格（Evan Spiegel）雖然致電安慰，但 Sam Chapman強調，他要的不是安慰，而是具體行動。他們一家人現在成為倡議者，以抗議行動要求Snapchat與其他社交平台做出改變，以實際行動遏制毒品販售。

不過，雖然社交媒體都稱有在自律，但聯邦緝毒局（DEA）局長米爾葛（Anne Milgram）在接受華盛頓郵報訪問時還是強調，Snapchat與抖音TikTok做得還不夠。

回答KTLA提問時，Snapchat表示已經發起多項措施，以及內建宣導機制，說明芬太尼的危險，並有效地封鎖毒販帳號。臉書則說，他們本來的原則就是，平台不能賣藥，現在更與專家、警方、社團合作，對抗全美的鴉片類藥品氾濫。