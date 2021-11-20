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涉24盜竊案 持槍慣竊終於落網 洛市居民稱快

記者丁曙／洛杉磯綜合報導
涉嫌連環作案的竊賊（中）終於在17日晚間就擒。（KTLA電視台）
涉嫌連環作案的竊賊（中）終於在17日晚間就擒。（KTLA電視台）

警察持續數天緊張搜捕後，一名在聖費南多谷（San Fernando Valley ）涉嫌連環作案的竊賊，終於在17日（週三）晚間落網就擒，該嫌犯可能涉及10月和11月發生的九起商業和15起住宅物業盜竊案。

洛杉磯市警察局（LAPD）警官 Lizeth Lomeli表示，17日晚10時40分左右，在漢森大壩（Hansen Dam）附近茂密的灌木叢中，警犬追蹤到並咬住25歲的Benjamin Renteria。

CBS-TV第2頻道的航拍畫面顯示，一隊警員和警犬在Shadow Hills街和 Wentworth街附近區域密集搜索，直到深夜。嫌犯後來出現在一輛救護車上，因為他被警犬咬傷。警官Lomeli說，此人因涉嫌入室盜竊重罪被逮捕並拘留，保釋金設為24萬元。

此前，Sunland和Shadow Hills地區的居民，已被警告要鎖門並保持警惕。

自本週初以來，警局一直在尋找該名男子，據信他攜帶武器。16日LAPD一支特警隊（SWAT team）曾在Sunland地區的一個山坡上搜索，但無發現。

該地區的安全視頻顯示，一名男子攜帶各種類型的槍枝，包括手槍、手拉式槍機(bolt-actions)步槍和AR-15型步槍。

大盜落網後，當地居民無不鬆一口氣。一位餐館女業主向媒體說，「我終於可以打開窗戶，吸入新鮮空氣了！」

涉嫌連環作案的竊賊持槍在社區徘徊踩點。（KTLA電視台）
涉嫌連環作案的竊賊持槍在社區徘徊踩點。（KTLA電視台）
涉嫌連環作案的竊賊持槍在民宅踩點。（KTLA電視台）
涉嫌連環作案的竊賊持槍在民宅踩點。（KTLA電視台）

警察 洛杉磯

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