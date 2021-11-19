我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

連鎖藥局CVS轉型「保健樞紐站」 未來3年將關900店

加州盈餘310億 居民又有紓困金可領了

史鐵波中心更名「克里普托」競技場 冠名費7億

記者丁曙／洛杉磯綜合報導
氣勢宏偉的體育館Staples Center。 （GettyImages）
氣勢宏偉的體育館Staples Center。 （GettyImages）

新加坡加密貨幣交易公司（Cryptocurrency）與美國多個競技場所有者和運營商AEG，16日宣布達成協議，將位於洛杉磯市中心的體育館史鐵波中心（Staples Center），在未來20年使用新名稱「克里普托」競技場(Crypto.com Arena)。該貨幣交易公司為冠名權支付逾7億美元，成為體育史上最大的冠名權交易之一。

新加坡加密貨幣交易所（Cryptocurrency）以7億美元買下原來史鐵波中心...
新加坡加密貨幣交易所（Cryptocurrency）以7億美元買下原來史鐵波中心的冠名權，在未來20年使用新名稱「克里普托」競技場(Crypto.com Arena)。(Crypto.com)

據洛杉磯時報消息，新標誌將於今年12月25日首次亮相，屆時湖人隊（Lakers）將在主場迎戰布魯克林籃網隊（Brooklyn Nets），而史鐵波中心的所有標牌都將在2022年6月之前更換新名稱。該球館也是湖人隊、快艇隊、國王隊和火花隊的主場。

前火箭隊華人球星姚明（中）早年在Staples Center參加比賽。（記者丁曙...
前火箭隊華人球星姚明（中）早年在Staples Center參加比賽。（記者丁曙／攝影）

Crypto.com首席執行官Kris Marszalek，希望這個新名字能夠被視為畫時代的標誌。他在香港的家中接受時報越洋電話採訪時說，「在接下來的幾年裡，人們會回顧這一刻，因為這是加密貨幣跨越鴻溝進入主流的時刻。」「這真是AEG團隊的一個絕妙動作，因為下一個十年屬於加密貨幣。這將洛杉磯和這個特殊的場地定位在中心。」

AEG擁有包括國王隊和銀河隊在內的多支運動隊，以及包括L.A. Live、奧克蘭體育館和倫敦O2競技場在內的場館，也是美國最大的活動發起人之一，以及音樂製作商。該集團首席執行官貝克曼（Dan Beckerman）說，「這有點像是天作之合。Crypto.com 正在尋找最獨特的品牌平台來發表聲明並推廣採用，我們正在尋找一家創新的、有遠見的公司，來幫助我們為體育和娛樂活動的未來制定路線。」

AEG和Crypto.com仍在研究合作夥伴關係，將加密貨幣支付整合到領域和未來線上購買。

民眾將在LA Live的競技場入口處看到一個明顯的變化，毗鄰魔術強森（Magic Johnson）雕像處的3300平方呎場地，將成為專用的Crypto.com「激活空間」（activation space），為體育或音樂愛好者提供以加密為中心的互動體驗， Crypto.com 還與湖人隊和國王隊簽約，成為他們的官方加密合作夥伴。

1997年12月，當時蓬勃發展的Staples Inc.斥資1億元購買了該體育館十年的冠名權。在該競技場綜合體最初開發時，貝克曼擔任AEG的首席財務官，他說，「這個冠名的價值當時還不能確定。當我們出售競技場名稱時，沒有人知道它是什麼，沒有人知道它會是什麼。當時市中心與今天的市中心也大不相同。」

洛杉磯最著名的體育場館Staples Center。 (GettyImages)
洛杉磯最著名的體育場館Staples Center。 (GettyImages)

貨幣 國王隊 洛杉磯

上一則

車展單座電動車、三輪送貨受矚目

下一則

洛杉磯車展主打節能電動車 亞洲車商進軍美國雄心勃勃

延伸閱讀

NBA／冠名費7億…史坦波中心 聖誕節改名

NBA／冠名費7億…史坦波中心 聖誕節改名
新加坡加密貨幣交易所以7億獲洛市體育館新冠名權

新加坡加密貨幣交易所以7億獲洛市體育館新冠名權

美最大規模加密幣詐欺案 將售5600萬元贜款賠受害者

美最大規模加密幣詐欺案 將售5600萬元贜款賠受害者
3利空夾擊 比特幣跌破6萬美元

3利空夾擊 比特幣跌破6萬美元

紐約市長亞當斯推加密貨幣 「紐約幣」10日誕生

紐約市長亞當斯推加密貨幣 「紐約幣」10日誕生
亞當斯頭3期薪水 領比特幣…打造紐約加密貨幣產業中心

亞當斯頭3期薪水 領比特幣…打造紐約加密貨幣產業中心

熱門新聞

北美華人會計師協會會長張青會計師。（會議截圖）

國稅局將加強查稅 這些人是稽查對象

2021-11-15 02:18
華裔少女韓宜文在籃球賽場上被一名對手球員揮拳擊倒在地。（ABC7）

華女球場被打腦震盪 施暴女父親前NBA球員公開道歉

2021-11-12 16:54
華裔少女韓宜文在球場上無故被打。（視頻截圖）

華女球場無故被打到腦震盪 竟是施暴者母慫恿

2021-11-11 02:20
「尚氣與十環傳奇」美國熱賣，劉思慕前景看俏。（歐新社資料照片）

「尚氣」劉思慕好萊塢山上置產 500萬買下豪宅

2021-11-17 02:20
楊信（左）與兒子楊紹培各自經營公司，兩公司年銷售額達5億美元。（記者謝雨珊／攝影）

世說新聞／掌握這些財富密碼 華裔父子年入5億

2021-11-17 19:10
汽車撞進南加鬧市區中餐廳。（讀者提供）

汽車司機誤將油門為剎車 開進中餐館 食客被撞飛

2021-11-18 22:06

超人氣

更多 >
華裔女學生費城地鐵遭非裔群毆 警：4嫌將被控種族恐嚇

華裔女學生費城地鐵遭非裔群毆 警：4嫌將被控種族恐嚇
前公安副部長孟宏偉妻 首度露面受訪 批中國政府是怪物

前公安副部長孟宏偉妻 首度露面受訪 批中國政府是怪物
拜登遭爆和賀錦麗嚴重失和 福斯新聞：可能換副手

拜登遭爆和賀錦麗嚴重失和 福斯新聞：可能換副手
汽車司機誤將油門為剎車 開進中餐館 食客被撞飛

汽車司機誤將油門為剎車 開進中餐館 食客被撞飛
美籍華人遭中國禁止離境數年 拜習會前獲准返美

美籍華人遭中國禁止離境數年 拜習會前獲准返美