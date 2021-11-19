車展單座電動車、三輪送貨受矚目

迷你三輪電動送貨車。（記者啟鉻／攝影）

2021洛杉磯 車展開場，除了令參觀者矚目新推出的各類電動車 ，一些電動迷你車或提供殘障人士使用的電動車，還有一款豐田 推出、尚不多見的迷你混合動力RV，也值得一看。

在洛杉磯展覽中心West Hall主入口處，來自加拿大溫哥華的Electra Meccanica Vehicles Corp.，展示多款迷你THE ZEVAS品牌電動車，只容單座一人，顯得小巧親民。廠商代表說，過去15個月中，受訪民眾對零排放電動車興趣提高79%，而這種經濟實惠單座小型電動車更受到青睞。 洛杉磯車展上的迷你單人座電動車。（記者啟鉻╱攝影）

一些功能是為送貨的迷你電動車，也出現在展會上。如使用鋰電池、可反覆充電的三輪送貨車ImperiumEV，售價5000多元，最高時速30哩。還有一款可更換電池的BILITI ELECTRIC電動車，有與雲端聯網功能。日本豐田公司提供殘障者使用的三輪轎車Rhombus，也是一款電動車，車上所有操作功能均為殘障者特殊設計。 專門為殘障人設計的電動車。（記者啟鉻╱攝影）

在車展現場，唯一展出的迷你RV露營車來自日本豐田公司，這是一款類似背馱式RV，品牌為TacoZilla，於2021年首次推出。「麻雀雖小五臟俱全」，似乎對於折扣迷你RV更為恰當。車上廚房、盥洗台、洗浴、衛生間、餐廳、臥室，電視、應有盡有。該車動力屬於混合動力，有加油箱，配備電池作為輔助動力。