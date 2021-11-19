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郭錦航 創辦河濱加大中文話劇社

記者啟鉻╱河濱報導
河濱加大STAGE話劇表演社創辦人郭錦航（前中）與部分成員合影。（郭錦航提供）
河濱加大STAGE話劇表演社創辦人郭錦航（前中）與部分成員合影。（郭錦航提供）

南加州河濱加州大學（UCR ）校園裡活躍著一個中文話劇社，名為STAGE話劇表演社。2021年秋季開學後，話劇社的同學們就趕排了四場小話劇。在疫情減退後，學生們返校面對面授課，久違的話劇表演，吸引了不少華洋學生觀看。話劇社創辦人兼社長郭錦航是來自中國的女留學生

2021年秋季開學後，STAGE話劇表演社於11月5日演出四場小話劇，包括「婆婆媽媽」、「巴西」、「雞兔同籠」、「靜止」，演員均是在校學生成員。話劇社的精彩表演，獲得觀眾稱讚。話劇社也正在招收新人加入。

郭錦航來自中國西安市，她說，高中階段就來美國讀書，當時還是小留學生。初來時在聖伯納汀諾縣厄浦蘭市一所高中就讀。媽媽也來陪她一段時間，後來返回中國。郭錦航住在寄宿家庭，完成高中學業後，考上河濱加州大學商業經濟系。

由於對話劇感興趣，在高中時就參加校園舞台表演，比如音樂劇及莎士比亞劇。那時她想「若是有個中文話劇社該多好！」進入UCR後一年多，她就醞釀成立中文話劇社，這在UCR是前所未有的。雖然現在她已畢業，但依然擔任社長及參與各項活動。

STAGE話劇表演社於2018年10月間創立。最初參與者都是愛好話劇表演的同學及好友，其中有導演才能的學生隋佳楠提供了很多幫助。郭錦航說，由於起初課業緊張、需要熟悉校園及各項規章等，在三年級時才開始創辦話劇社。最困難的是選擇劇場。起初成員不到十人，發展到現在有40人左右。第一部排演的話劇是「暗戀桃花源」，以後的劇本有名家創作的，也有自己原創，隋佳楠就寫過多個劇本。話劇社從成立至今已經有多個話劇、舞台劇在校園公演。

郭錦航說，希望未來STAGE話劇表演社能夠走向社會，為廣大華人觀眾表演。

加州大學 中國 留學生

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