洛城新語／世糧署逼捐 美富豪66億該給嗎？

聯合國的世界糧食計劃署（WFP，簡稱世糧署）近日與美國 富豪馬斯克 （Elon Musk）就協助解決飢餓問題，於推特數度隔空交鋒。在馬斯克索要具體扶貧計劃約兩周後，世糧署就在官網公布66億捐款使用方法；「逼捐」之心，昭然若揭。不過看罷計劃，不免讓人為他的扶貧效果捏一把汗。

這場交鋒始於世糧署署長畢斯利10月初的一則推文，他呼籲馬斯克捐出66億元，幫助全球4200萬面臨嚴重饑荒的人口，讓他們不至於被餓死。而拿出這筆捐款，對於馬斯克這樣的富豪來說不算困難；因為66億元，僅佔其財富總值的2%。

對於畢斯利的說法，馬斯克立即回應；只要世糧署給出具體、可行的計劃，他就賣掉價值66億元的特斯拉股票，並把錢捐出。兩周過後，世糧署就在官網公佈「花錢計劃」。這篇總計約500字的計劃，大致總結如下；35億用於糧食與運輸、20億用於現金和食品券、7億用於方案設計成本，還有4億用於行政開銷。

計劃沒有說明「去哪些國家援助」、「會發哪些食品」及「物資從何處訂購」等問題，也沒有包括預算案中的「單價」、「單元」等基本要素，可謂是寫的非常籠統。讓人不禁聯想起還在讀小學時，父母以「存著給你讀大學用」為由，「沒收」親朋好友給的壓歲錢時；在我的苦苦請求之下，父母答應留下百元，但前提是需寫清楚用錢計劃；當時身為小學生的我，撰寫之內容，與世糧署索要66億捐款的計劃書，似也相差不大。

拋開內容略顯籠統不談，計劃的有效性，也讓人捏一把汗。35億資金，突然空降糧食市場；「直升機灑幣」式的買糧，勢必導致當地糧價走高；輕則花大錢辦小事，重則讓居民往後買糧更加困難。新冠以來全美紓困金 發放不停，如今物價高漲難以控制，就是前車之鑑。

再者，66億元看似很多，但用於幫助4200萬面臨嚴重饑荒的人口，仍是杯水車薪。就算誠如世糧署署長所說，這些錢能養他們一年，但一年以後怎麼辦，再找其他富豪捐66億元嗎？

正如2019年諾貝爾經濟學獎「貧窮的本質」研究發現，蚊帳是幫助貧窮國家對抗瘧疾的最有效產品之一，但相比免費贈送，以相對優惠的價格給予會更有效；因為如果一直有免費的蚊帳可以獲取，當地人碰到需要花錢購買蚊帳時就會退縮；在需要其他物品時也是如此，會一直等候他人贈送。如此這般，會摧毀市場；使之成為，只能靠「救濟」度日的地區。

倘若馬斯克真的捐出66億，更希望在世糧署的計劃中，出現水利工程、農業技能培訓及運輸和基建等，而不只是簡單的買糧放糧。