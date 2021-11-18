94歲盧燕天天快樂不閒著 作息規律 適當運動多用腦

94歲演員盧燕分享養生之道：看淡萬事、快樂不閒著。（盧燕提供）

華裔演員盧燕雖已94歲高齡，仍一直活躍大屏幕，最近她又推出主演的新片《吳奶奶的逃跑計畫》。無論屏幕上，還是現實生活中的盧燕，看上去都是儀態萬千，比實際年齡年輕十多歲。盧燕說自己的養生之道非常簡單，就是每天保持快樂的心情，看淡萬事，但盡量找事做，不要閒著。

盧燕說，到了她的年紀，不會再為一些無謂的事傷神，最重要的就是快樂。她還說，人生每個階段都要有追求和目標，這樣才會精神飽滿，「我每天都向目標靠近，如果沒有實現，那就說明自己不夠用功，但也不必為此難過，繼續努力就好。」

盧燕有一個堅持了幾十年的愛好，每天吊嗓子，唱京劇、崑曲，從不間斷，她是梅蘭芳的義女，少年時曾受梅先生親身指導。她說，舞台上的演員需要把聲音傳到每一位觀眾耳中，雖然現在電子技術可以彌補聲音的不足，但吊嗓子是基本功，不能廢棄，「我要始終保持最好的狀態，準備下一次上舞台。」

關於飲食，盧燕吃得非常簡單，但會保證足夠的營養，蔬菜、肉類，魚類換著吃，「我的晚飯更簡單，喝一碗粥，小米、雜糧、豆類等煮在一起的五穀粥。」除了簡單飲食外，她的生活作息非常規律，每天晚上10時睡覺，早上5時起床，白天通常會休息兩小時。

同時盧燕每天都會適當運動、用腦，她說人老了，不能讓自己的身體、腦子生鏽，一定要多動多用。她還努力學習使用各種電子設備，經常樂呵呵地說，「我太笨了，都不會用。」

即便已是94歲高齡，盧燕的皮膚一直白皙光澤，人因此也顯得年輕。問及皮膚保養之道，她說從來都只用最簡單的雪花膏，保持皮膚濕潤就好，「我不用聞上去有香味的護膚品，只用最簡單的，朋友從北京 協和醫院帶過來的潤膚霜就可以了。」

疫情 一年多，盧燕一直待在家裡，不跟人接觸，新作《吳奶奶的逃跑計畫》11月初上映之際，是盧燕近兩年來第一次出門，「為了這部電影的首映，我特意打了第三針疫苗，就是要把自己武裝好，避免跟外人接觸時帶來的感染風險。」

雖因疫情不出門，但盧燕一直沒有閒著，「拍戲是沒有辦法了，本來有部戲請我演，但因為疫情無法正常拍攝，我就在家中為迪士尼 動畫做配音，大家一起在視頻會議上完成錄音工作。」