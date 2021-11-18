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南加東谷華美協會設中文圖書館 開放閱覽

記者啟鉻／東谷市報導
東谷華美協會義工成員在整理中文圖書。（薛先生提供）
東谷華美協會義工成員在整理中文圖書。（薛先生提供）

南加州東谷（Eastvale）華美協會為滿足華裔移民子弟學習中文、暸解中華傳統文化需要，日前開設中文圖書館。現任會長、發起人李旎表示，今後會通過這個平台，舉辦系列中文讀書活動。

東谷華美協會創辦人黃樹梧表示，東谷市有很多華裔移民來自台灣、中國及香港等地，他們的子女有些在美國出生，一直學習英語。但是家長們認為，孩子不應該隔斷中華傳統文化學習，於是華協開設中文圖書館。自2021年7月開始，號召大家捐贈中文圖書，成員們熱情很高，很快捐贈3萬多冊中文圖書。因尚需要整理，現在只能上架部分圖書，提供大家借閱。未來市府建立圖書館後，華協會將部分中文圖書捐贈，讓更多喜歡中文的人士閱讀。

據華協中文圖書館負責人薛先生表示，圖書館於11月6日正式開始面向公眾，每周六午後3時至5時開放。目前有提供孩童題材的200多冊，另外還有百餘冊提供成人閱讀，內容有童話、中華歷史、故事書。目前是疫情期間，讀者可以每人借閱兩本，月內閱讀完後返還。這些中文圖書包括簡繁體。中文圖書館地址：東谷市Mt. View Park（7490 Shelby Ave. Eastvale)。

李旎表示，華協成立中文圖書館，最初設想是為幫助孩童學習中文，但後來需求廣泛，於是擴大到成人。今後會利用這個平台，舉辦系列讀書活動、文學講座等。

圖書館 華裔 移民

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