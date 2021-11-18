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台灣留學生車禍粉碎性骨折 僑團捐8100美元救急

記者謝雨珊／洛杉磯報導
事發後太太所駕駛的車被撞毀。Eleanor Wang是小提琴手和鋼琴手。（張先生提供）
事發後太太所駕駛的車被撞毀。Eleanor Wang是小提琴手和鋼琴手。（張先生提供）

一位來自台灣的音樂專業女學生日前遭遇嚴重車禍，全身多處粉碎性骨折，住院一個多月，所幸沒有生命危險，但後續的復健之路非常艱辛，更不用說面臨的龐大醫療費用。而這位女留學生的丈夫張先生同樣是留學生，因身份問題沒法工作，並得扛下重擔一邊照顧妻子，一邊設法解決眼前及未來的醫療開銷，對此他感到徬徨無助。

世界華人婦女工商企管協會大洛杉磯分會會長徐洸玲，看到這項消息十分心疼，集合世華姐妹力量捐款，在五日內成功籌得8100美元，17日將救急款項送到張先生手上，緩解他的燃眉之急。徐洸玲表示，大家都來自台灣，他們又是留學生，在洛杉磯無依無靠，沒有親人，一定很無助，因此籌款給予協助，希望盡快解決他們金錢上的問題。日後也將陸續捐款，捐給張先生太太救急使用。該協會的法律顧問方孝偉，也自願提供法律專業協助。

張先生分享太太近況說，太太Eleanor Wang於9月22日，獨自從奇諾岡（Chino Hill）的租屋開車出門，剛在家附近一個轉彎出來，結果被一輛高速駛來的車攔腰撞上。太太當時因為車側面直接被高速撞擊，所以造成她左邊八根肋骨、鎖骨、肩膀、髖關節、大腿都骨折，基本上都是粉碎性骨折，且右邊的髖關節也有骨折。太太雖沒有生命危險，並已回家休養，但仍無法起來走動。並因為肩膀斷了，手不能壓重，也不能拄拐，只能靠輪椅。醫生目前不確定她何時可以恢復，預計可能需要一、兩年，而上周拍的X光看起來恢復速度不太樂觀。估計日後也得定期回診看骨頭及肺部，基本上妻子離痊癒估計還有好長一段路得走。

張先生表示，夫妻兩人都是學音樂的。這是他第四年留美，剛畢業於富樂頓州大（Cal State Fullerton) 。妻子則是才剛來沒多久，車禍前才完成一個學期的課程，還有兩年至三年的時間，才能完成學業。兩人都很擔心妻子以後拉小提琴、彈鋼琴會受到影響。兩人對於美國的各種醫療體系、相關法律、保險、報稅方面都不熟悉，因此也希望有好心人士給予資訊上的協助，幫助兩人度過難關。

徐洸玲及方孝偉也呼籲僑界人士站出來，有錢出錢、有力出力，給予兩位無助的年輕同胞幫助。另外，張先生也為妻子建立了眾籌頁面https://gofund.me/62560e14，歡迎有心人士上網捐善款。

世界華人婦女工商企管協會大洛杉磯分會籌款捐張先生（右二）8100美元。（記者謝雨...
世界華人婦女工商企管協會大洛杉磯分會籌款捐張先生（右二）8100美元。（記者謝雨珊／攝影）
世界華人婦女工商企管協會大洛杉磯分會會長徐洸玲，17日將8100美元急救支票送到...
世界華人婦女工商企管協會大洛杉磯分會會長徐洸玲，17日將8100美元急救支票送到張先生（右）的手上。（記者謝雨珊／攝影）
世界華人婦女工商企管協會大洛杉磯分會會長徐洸玲、法律顧問方孝偉律師約張先生見面，...
世界華人婦女工商企管協會大洛杉磯分會會長徐洸玲、法律顧問方孝偉律師約張先生見面，以了解張先生及太太的需求。（記者謝雨珊／攝影）

留學生 台灣 車禍

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