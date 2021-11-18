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彭帥之信：中國官媒代發的「我很好」有3個疑點

洛城新語／海外也充滿謊言和宣傳

張耀民

不知您有無留意，美國的油管(YouTube)或中國大陸抖音(TikTok)等視頻平台，都充斥真假難辨的訊息，網上常充斥謊言。有些「假消息」一面幫中共宣傳，另方面可能也用譁眾取寵博取點閱數，賺取YouTube提供的金錢報酬，使海外同樣面臨被謊言欺騙的毒害。

美中競爭激烈，尤其軍備競賽的假消息最多。10月2日美軍核動力潛艦「康乃狄克號」在南海潛航撞上不明物體，11名官兵受傷，潛艦被迫浮出水面，駛回關島修理，有關這則新聞的假消息就很多。

許多華人流傳，這是撞上中國的水下「秘密武器」，美軍太丟臉了，不敢聲張；另有消息說，美艦撞上中共新潛艦，美艦受傷，而中方潛艦完好無損。還有消息說，是撞上海上鑽油平台支架或海底山峰等，說法不一而足，但後者研判相對較靠譜。

這起撞船事件讓中國民族主義者又像打鷄血般振奮，認為美軍跑到「中國的」南海興風作浪，撞船後灰頭土臉，活該。北京外交部發言人要求美方說明撞船地點、去哪裡幹什麼等等。後來網上有視頻說，造價30億美元的「康乃狄克號」實際已完全報廢，但美軍封鎖消息不讓外界知道。

但美國海軍日前發布新聞，指潛艦是撞到海底山峰，目前停靠關島檢修，可以修復。海軍還說，該艦艦長與導航有關的軍官共三人被解職。該艦核子反應爐無損，靠自身動力從南海航行2900公里返抵關島。

事件已一個多月，海外有華人造謠說，中國早就掌握美國潛艦行蹤，是中方用魚雷訓練彈裝滿鐵砂增加撞擊力，打向潛艦艦塔，以防艦身破裂海水進入核反應堆，造成核燃料外洩。美軍最強大、全世界只有三艘的海狼級潛艦太糗，被中國打殘了。

後來證實，這類「意淫」式臆測，無非想幫祖國說說話，藉謊言出一口民族主義的氣。

而美軍日前再說明，康乃狄克號碰撞海底山脈。深海航行為了隱藏行蹤，未打開主動聲納，而靠被動聲納和海圖航行，但海圖是80年代繪製，目前全球80%海底地貌尚未被繪製，是美軍撞船的主因，可見南海海底凶險。

類似「長中國志氣、滅美國威風」的消息非常多，包括中國殲-40戰機已進入量產，2021年服役，不但能匿蹤，航速達10 馬赫，作戰半徑覆蓋全球，美軍嚇尿了，騰訊等媒體都轉載報導。

但專家說，中國發動機技術落後，從作戰半徑和各方面條件看，這是不折不扣的謊言。試想，航速超越殲-20(2.5馬赫)、飛得比東風21導彈(8馬赫)還快的戰機，能連續飛2萬公里，比大型民航機還遠，難道是「宇宙戰機」？2021年將結束，但殲-40影子在哪裡？

有人聯想，中國過去幾十年曾發生過諸如清水變汽油、氣功隔空治病抓物等騙局，連中南海領導們都信了，還在各省推廣；現在假網紅、假消息充斥，上述「愛國」消息如能「療癒」國人心理，有人願意信，外人只能呵呵呵，就當笑話看好了。

中國 美國 華人

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