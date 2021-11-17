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世界好聲音 12月10日前歡迎報名

【洛杉磯訊】
有意參加「世界好聲音」（LA Voice）的選手，即日起至2021年12月10日可上傳自己一首完整的歌。
有意參加「世界好聲音」（LA Voice）的選手，即日起至2021年12月10日可上傳自己一首完整的歌。

洛杉磯世界日報主辦的「世界好聲音」（LA Voice）開始報名了！活動最初自2013年開始，至今已經進入第九年，而在疫情逐漸恢復正常中，LA Voice活動將再次舉辦，讓更多年輕朋友攜手走出陰霾心情，放聲高歌，讓更多人知道世界好聲音，讓LA Voice更響亮。

參賽報名者年齡15歲至39歲。只要認為自己有一副好嗓子，只要熱愛音樂，LA Voice舞台就希望你能來唱出自己的好聲音！

目前已經有選手火熱報名中，有意者將參賽視頻發至[email protected]，上傳內容是一首完整的歌曲，不限語言和風格。上傳時間自2021年即日起至2021年12月10日。同時進行網路裁判海選。12月13日世界日報將公布進入複賽的前40名名單（Top40）名單。

複賽訂2021年12月18日（周六）午後2時，在洛杉磯四季廣場三樓Gensbox璣瑛創新工廠進行，通過海選投票產生的Top40選手參加複賽。歌手準備一首能展現聲線和曲風的歌曲，評委現場評選晉級前20名名單（Top20）。

總決賽在2021年12月19日（周日）午後2時，於洛杉磯王朝劇院舉行。進入決賽的選手每人準備一首展現聲線和曲風的歌曲參加決賽。決賽中，將評出晉級前三名，以及特殊獎項，包括最佳台風獎、最具潛力獎、最強人氣獎（網路+現場票數）以及最佳服裝獎等。

參加複賽和總決賽選手，將有機會受邀參加世界日報主辦活動的舞台表演，推薦給娛樂製作公司、唱片公司。

LA Voice「世界好聲音」活動開始以來，已經在全美華人圈享譽影響力，歷年來參賽者來自美國各地，獲獎選手除了獲得豐厚獎金和表演機會外，還與唱片公司簽約，已經成為全美歌唱愛好者進軍職業歌手的優質平台。

洛杉磯 世界日報 美國

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