亞市議員Roger Chandler 病逝

在亞凱迪擔任24年的亞市議員Roger Chandler（左）13日因病去世，圖為亞市華裔副市長鄭博仁去探望他的合影。（鄭博仁提供）

在亞凱迪擔任24年市議員的Roger Chandler 13日因病去世，亞市華裔 市長戴守真和副市長鄭博仁都對他的離去表示哀痛，他是亞市市議會裡第一個人認同亞裔 ，尤其是華人 對城市貢獻的市議員，且他豐富的市政經驗是亞市市議會寶貴的資產。

Roger Chandler在亞市生活了40多年，他有24年市議會經驗，且四次擔任市長，可謂亞市任期最長的市議員。戴守真表示，據了解Roger一年多前做檢查時，發現肺部有陰影，發現時已是第三期。但Roger外表看起來沒有什麼不同。

鄭博仁很早就知道Roger患病，他表示，Roger沒有任何病人的樣子，市議會還是照常參加且和大家辯論，他的過世，大家都覺得太快了。16日的市議會是，他們會向大家公開Roger的離去，下一個市議會會為他做一個追思活動。

他說，他現在主要關心他的家人有什麼需要。Roger是第一個承認亞裔對亞市社區的貢獻的人，作為紀念，他會把他右邊的位置給Roger留著，因為在他心目中Roger是永遠的亞市市長。他是亞市任期最久的市議員，他有很多寶貴的經驗和見解，亞市失去他，是一個很大損失。

但Roger的任期還有一年，如何解決空缺會是亞市市議會需要面臨的問題。鄭博仁說，目前有三個思路，第一個是留空，但這樣市議員人數就不是奇數，如面對表決的時候會出現2：2的情況。第二個辦法是指定任命一個人，第三是進行補選，讓居民做公投選擇心目中的人選。

戴守真表示，Roger剩下的任期比較長，空著不是辦法。但任命或選舉是一個問題，因為選舉需要花錢，如果任命又不知道任命誰，人選必須是大家認識也有市政經驗的人，要有做公益的經驗且大家能夠認同。否則即使被任命也會有人不服氣。因為Roger去世是剛發生的事情，還需要時間去討論細節。

華人民眾也對Roger的離去表示惋惜，華人Tina表示，Roger是很開朗友善的人，他很願意和華人親近，參加過很多華人的活動，他的離去讓華人失去了一位忠實朋友。