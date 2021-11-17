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台僑社團：拒萊豬 不利台美關係

記者張宏／羅斯密市報導
大洛杉磯台灣會館聯合台灣人公共事務會洛杉磯分會等27個社團12日舉辦記者會，對「美豬進口台灣」的聲明與說明。（台灣會館提供）
大洛杉磯台灣會館聯合台灣人公共事務會洛杉磯分會等27個社團12日舉辦記者會，對「美豬進口台灣」的聲明與說明。（台灣會館提供）

洛杉磯台灣會館聯合台灣人公共事務會洛杉磯分會等27個社團，12日對「美豬進口台灣」發表聲，以在美國的台灣人為見證，證明吃「美國豬」沒有問題，同時呼籲不要因此對台灣加入國際經貿恊定的FTA及CPTPP產生負面影響。

發起人陳文石表示，今年12月18日台灣四項公投中，有一項是「反對萊克多巴胺豬肉進口台灣」，如果這項公投通過將會不利於美國與台灣友好的關係，對台灣加入國際經貿恊定的FTA及CPTPP都有負面影響。因此在美的台灣人及社團憂心重重，有20多個台籍社團挺身而出，表明立場。

陳文石說，美國海外台灣人是最好的見證，他們出國留學經商創業在美已生活了三、四十年，成家立業，有些家庭已傳到第三代。台灣人喜歡吃豬肉，全家吃美豬這麼多年從沒有發生任何問題。因為美國對食品安全的管控非常嚴格，有些反對的人把「萊克多巴胺豬肉豬」比擬成有毒的豬，是不科學的惡意抹黑。

醫師林榮松表示，從醫師的角度，萊克多巴胺（Ractopamine）本身是用於治療哮喘，後用於動物身上，減少脂肪，是瘦肉精中最常見的一種，其實萊克多巴胺好壞在於用量和效果。很多台灣人是對萊豬有誤解，他們在美國吃了那麼多年的美國豬肉也沒有問題，他們就是最好的見證，同時他也相信美國對食品安全的管控。

林榮松說，CPTPP的11個國家都接受萊豬進口，如果台灣拒絕接受萊豬進口，會不會影響台灣加入CPTPP？台灣人眼光要看高一些，台灣需要開拓國際經貿的空間，如果這項公投通過，也會不利於美國與台灣友好的關係。

連署社團 (依筆劃次序排列)包括大洛杉磯台灣會館、台灣人公共事務會洛杉磯分會、台美人歴史協會、台南大學校友會、北美洲台灣人教授學會南加州分會、北美洲台灣人醫師協會南加州分會、北美洲台灣婦女會南加州分會、北美彰化同鄉會、全美台灣同鄉會、亞美社會福利基金會等。

按照中華民國中選會公布的萊豬公投主文為：「你是否同意政府應全面禁止進口含有瘦肉精（萊克多巴胺等乙型受體素）豬隻之肉品、內臟及其相關產製品？」。

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