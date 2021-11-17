亞美老人 辦年終歡樂慶典 設有疫苗接種站

亞美老人服務中心設置手工及藝術區，鼓勵老人透過創作釋放心中的壓力。（本報記者／攝影）

非營利「亞美老人服務中心」16日在橙縣 傳統博物館 (Heritage Museum)舉行年終慶祝季開幕慶典，邀請近百位華裔長輩參加，現場設有新冠疫苗 接種站，還安排志工提供應景餘興節目，為一年多來深受疫情所苦、鮮少出門休閒的老人們，帶來歲末年終溫馨的祝福。

亞美老人服務中心志工演唱輕快的國語歌曲與老人同樂。（本報記者／攝影）

獲邀參加慶典活動的大多是定居在聖塔安那市老人公寓的華人，他們在疫情期間都儘量減少出門。此次，由亞美老人服務中心安排小型巴士接送，分批前往位在聖塔安那市的橙縣傳統博物館。

橙縣傳統博物館占地12英畝，有如座落在都會區的小型公園，包括著名的百年歷史建築葛洛可之家（Kellogg House），還有數棟農舍、殼倉、果園、少見的參天大樹及古董農場用具等，在疫情之前是橙縣地區小學生必到的校外教學景點，目前博物館僅在周末對外開放。

由亞美老人服務中心設立的疫苗接種站提供輝瑞、莫德納及嬌生三種疫苗及加強劑，方便尚未完成疫苗接種的老人，亞美老人服務中心志工在傳統博物館設置拍照區、手工區、表演區等活動項目，並安排大家一起作暖身操及太極拳，老人們分批入內參觀精緻典雅的葛洛可之家，體驗百年前橙縣居民的生活實況。

在冬日的暖陽下，參加活動的長輩們享用過午餐、養生茶及甜點後，心滿意足的寫下一年中最令他們感恩的事，並互相分享生活中的趣事，透過創作釋放心中的壓力，並度過輕鬆愉快的一天。