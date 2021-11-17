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塑料餐具和紙巾 洛市餐館和飲料店不再主動提供

記者丁曙／洛杉磯綜合報導
洛杉磯市餐館自15日（周一）起，不再主動免費附送塑料餐具和餐巾紙。（記者丁曙／攝影）
洛杉磯市餐館自15日（周一）起，不再主動免費附送塑料餐具和餐巾紙。（記者丁曙／攝影）

洛杉磯市的餐館和飲料店自11月15日（周一）起，不再主動附送或分發塑料餐具和餐巾紙，除非顧客要求提供一次性餐飲用品。新法規旨在降低企業成本和保護環境，受到多數消費者贊同。

根據新的城市法規，在員工超過26人的餐飲店，所有一次性塑料餐具分配器都將被拆除，不再主動提供塑膠刀叉湯匙，除非客戶要求，否則餐廳也將停止在外賣訂單或堂食中，提供塑料餐具和餐巾紙。這項新法規截至2022年4月22日將擴展至所有的餐飲店。

新法規旨在減少餐廳的浪費和降低成本，同時也可保護環境。據該項法規提案人、洛市議員克雷科里安 (Paul Krekorian) 的發言人沃爾德曼 (Tom Waldman) 說，今年上半年議員辦公室發出超過3萬2000封郵件，用中文、韓語、西班牙語、菲律賓語和英語印刷，向餐廳宣傳新規。市議員克雷科里安4月份向市議會提出該項法規議案時，引用的數據說，每家餐館從主動提供塑料餐具轉為按需要提供，每年可節省3000元至2萬1000元的成本費用。

該項新法規也受到不少客人贊同。華人錢太太說，以前打電話向餐廳訂外賣，都會主動告知店員，不要附送塑膠餐具。因為熟食買回家吃，不會使用䝳館附送的塑膠塑具，而是使用自家的金屬餐具和木筷。餐館附送的塑膠刀叉湯匙，一般都白白扔掉了，既浪費又不環保。如今新法規生效，既為餐廳降低成本，也為客人省心。她以後買熟食，也不用主動叮嚀店員，不要附送塑膠餐具了。

洛杉磯 華人

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