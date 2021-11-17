積分1點值1元 蒙市推APP購物獎勵好省錢

蒙特利公園市市長饒影凡、副市長羅霈霆、市議員梁喬漢合影。（記者王珂╱攝影）

蒙特利公園市政府有關人員15日宣布，推出一款名為「蒙市獎勵」（Monterey Park Rewards）的新型創新移動應用程式APP，旨在獎勵在當地購物的居民和遊客，作為在疫情大流行期間促進該市經濟努力的一部分。

市長饒影凡、副市長羅霈霆、市議員梁喬漢、市府經濟發展局經理Joseph Torres、國會眾議員趙美心辦公室代表、洛杉磯 縣政委蘇麗絲（Hilda Solis）辦公室代表，以及其他當地非營利組織和社區和商業領袖都出席這項發表會。

饒影凡說，現在多人買東西都是在網上，這是未來的趨勢，當然市府一開始推廣該App 會比較辛苦，但大家看到網上購物可以省錢時，就會慢慢普及，這可能就是政府要走的方向。

她表示，目前市府率先推出這款APP，希望讓其他城市看一下成效怎麼樣，然後再來決定要不要跟進推廣。

饒影凡強調，「其實我們一直在推這款APP，在設計等方面都做了很多努力，這不是一件容易的事，通過購物省錢來讓大家不斷嘗試，將逐漸吸引其他城市加盟，現在參與最多的商戶是餐館和小型商店，蒙市有很多小型商店，我們已拿到一筆錢，用來幫助小型商店恢復生意」。

據瞭解，蒙市是聖蓋博谷和大洛杉磯都會區第一個使用先進智能手機 技術平臺推出當地商店激勵計畫的城市，「蒙市獎勵」APP旨在解決許多企業在大流行期間面臨的困境，希望再次安全地將當地企業與當地消費者聯繫起來，並將消費轉化為居民的驕傲。

用戶在他們的智能手機上下載該應用程式，並在參與活動的餐飲店使用，可賺取「MPK」積分，每個「MPK」點價值1美元，用戶可以在購買時進行兌換。此外，還可以通過智能手機方便地跟蹤他們在當地商店積累和兌換的「MPK」積分數量。「蒙市獎勵」對商店免費，由市政府支付1美元的「MPK」積分，來維持商店收入的完整性。

目前「蒙市獎勵」移動應用程式的Beta測試版本，可以在Apple Store或Google Play上下載，該程式在向公眾推出之前一直在進行微調和測試。有關積分兌換的更多資訊，可以點擊網址查看：http://colu.com/mpkrewards/。