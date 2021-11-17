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積分1點值1元 蒙市推APP購物獎勵好省錢

記者王珂／蒙特利公園市報導
蒙特利公園市市長饒影凡、副市長羅霈霆、市議員梁喬漢合影。（記者王珂╱攝影）
蒙特利公園市市長饒影凡、副市長羅霈霆、市議員梁喬漢合影。（記者王珂╱攝影）

蒙特利公園市政府有關人員15日宣布，推出一款名為「蒙市獎勵」（Monterey Park Rewards）的新型創新移動應用程式APP，旨在獎勵在當地購物的居民和遊客，作為在疫情大流行期間促進該市經濟努力的一部分。

市長饒影凡、副市長羅霈霆、市議員梁喬漢、市府經濟發展局經理Joseph Torres、國會眾議員趙美心辦公室代表、洛杉磯縣政委蘇麗絲（Hilda Solis）辦公室代表，以及其他當地非營利組織和社區和商業領袖都出席這項發表會。

饒影凡說，現在多人買東西都是在網上，這是未來的趨勢，當然市府一開始推廣該App會比較辛苦，但大家看到網上購物可以省錢時，就會慢慢普及，這可能就是政府要走的方向。

她表示，目前市府率先推出這款APP，希望讓其他城市看一下成效怎麼樣，然後再來決定要不要跟進推廣。

饒影凡強調，「其實我們一直在推這款APP，在設計等方面都做了很多努力，這不是一件容易的事，通過購物省錢來讓大家不斷嘗試，將逐漸吸引其他城市加盟，現在參與最多的商戶是餐館和小型商店，蒙市有很多小型商店，我們已拿到一筆錢，用來幫助小型商店恢復生意」。

據瞭解，蒙市是聖蓋博谷和大洛杉磯都會區第一個使用先進智能手機技術平臺推出當地商店激勵計畫的城市，「蒙市獎勵」APP旨在解決許多企業在大流行期間面臨的困境，希望再次安全地將當地企業與當地消費者聯繫起來，並將消費轉化為居民的驕傲。

用戶在他們的智能手機上下載該應用程式，並在參與活動的餐飲店使用，可賺取「MPK」積分，每個「MPK」點價值1美元，用戶可以在購買時進行兌換。此外，還可以通過智能手機方便地跟蹤他們在當地商店積累和兌換的「MPK」積分數量。「蒙市獎勵」對商店免費，由市政府支付1美元的「MPK」積分，來維持商店收入的完整性。

目前「蒙市獎勵」移動應用程式的Beta測試版本，可以在Apple Store或Google Play上下載，該程式在向公眾推出之前一直在進行微調和測試。有關積分兌換的更多資訊，可以點擊網址查看：http://colu.com/mpkrewards/。

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