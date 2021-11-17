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奧斯卡音樂類獎項指標 音樂家張暘提名「小葛萊美」

記者邵敏／洛杉磯報導
獲得第12屆好萊塢音樂傳媒獎提名的專輯《追憶沒落帝國》封面。（張暘提供）
獲得第12屆好萊塢音樂傳媒獎提名的專輯《追憶沒落帝國》封面。（張暘提供）

第12屆好萊塢音樂傳媒獎 (The Hollywood Music In Media Awards 簡稱HMMA）11月17日舉行，南加華裔青年音樂家張暘（Yang Zhang）的原創專輯《追憶沒落帝國》，獲「最佳器樂/管弦樂」提名，這是本屆獲得提名的極少數亞裔之一。

作為美國音樂界的重要獎項，HMMA被看作是金球獎、奧斯卡獎音樂類獎項的重要風向標，也被譽為是小型葛萊美，諸多好萊塢音樂大師、奧斯卡得主都曾獲得此獎。《追憶沒落帝國》（Recall Of The Fallen Empire）是張暘今年8月推出的新專輯，共有十首原創作品，也是張暘「混合概念」音樂系列作品中的第一部。

「我們平常對音樂的認知，比如交響樂充滿莊嚴感，電子音樂前衛時尚」張暘解釋，混合概念音樂傳達的情感更加複雜，比如莊嚴又時尚，在表達音樂情緒時並非採用單一方式，可在史詩般管弦樂風格中加入爵士或電子元素，就像一道混合菜餚，豐富多彩。

專輯做成視頻音樂在Youtube上播出後，反響熱烈，10多萬人觀看。網友稱，非常現代化以及具有未來風格的音樂，氣勢磅礴，鼓舞人心，史詩般管弦樂的風格貫穿整首曲子，又混合了現代元素，很有未來感；也有網友說，聽到專輯中激昂的音樂和節奏，感覺在以未來視角看《星球大戰》，腦海中一遍遍回放電影的各種經典場景。

更有觀眾留言表示，這些情緒飽滿、跌宕起伏的音樂，讓他們傾聽時熱淚盈眶，情不自禁被音樂的強大力量感染，是之前欣賞其他音樂時未曾有的經歷。

對於眾多反饋，張暘說，「我希望人們在聽這張專輯時，把它當成一個情感探索的旅程，不同音樂風格的融合帶來不同的情感認知。這種混合情感認知的狀態將超越聽眾的內心情感體驗極限，帶來全新的獨特啟發。」

對於自己的個人專輯獲得大獎提名，張暘表示，「這個獎項在業界很重要，是對我探索「混合概念」音樂風格的認可，將鼓勵我繼續在這條全新的音樂道路上走下去。 」

關於張暘的《追憶沒落帝國》專輯試聽，可點擊：https://www.youtube.com/watch?v=p88it0CtoHc

張暘原創專輯《追憶沒落帝國》獲得「最佳器樂/管弦樂」提名。（張暘提供）
張暘原創專輯《追憶沒落帝國》獲得「最佳器樂/管弦樂」提名。（張暘提供）

提名 奧斯卡獎 好萊塢

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