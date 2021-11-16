北京聯合會送愛心餐 關注國泰老人公寓住戶權益

美國北京聯合會14日給洛杉磯華埠國泰老人公寓的長輩們送去愛心午餐，希望抛磚引玉，大家都來關心年長人士。（美國北京聯合會提供）

美國北京 聯合會14日為華埠 國泰老人公寓長輩們送去愛心午餐，希望抛磚引玉，大家都來關心年長人士。過去曾多次損壞的該公寓大廈電梯，目前只是暫時修好使用，安全隱患依舊存在。

美國北京聯合會常務理事長李紅律師表示，北京會的義工幹部和會員朋友每人樂捐十個愛心午餐，把這份愛心送給國泰老人公寓的華裔年長者，讓大家感受到來自美國北京聯合會的問候和溫暖。

會長許紹理表示，在派送愛心午餐的過程中，對老人生活的狀況有了真切的了解，覺得他們太不容易了。特別是國泰老人公寓的電梯儘管由政府出面暫時修好，但電梯的門無法關上，所以大家都是爬樓梯上去的，送完愛心餐。

副會長李陽每送出一份愛心午餐並祝住戶保重。執委張琳琳表示，經過親身走訪感受老人大廈的生活環境，希望更多的人了解發生在我們身邊的不公平的人和事。

洛杉磯華埠國泰老人公寓是一座16層高的樓房，公寓電梯因年久失修月前曾停擺長達兩個月，洗衣機無法使用，老人家們不得不靠雙腿爬上爬下，外出購買生活必需品。羅省中華總商會主席莊佩源瞭解情況後奔走呼籲，最後政府派員修繕，大廈狀況得以改善。但是，整個大廈的電梯目前只是暫時修好使用，安全隱患依舊存在。

聯合會幹部和義工代表李紅、許紹理、李陽、趙世安、木一兵、張琳琳、王佳、樊小燕、金彤、李沅、陳勁松、范崢、郝麗霞、于淑紅、楊國芳、姜素榮、劉延等，參加當天的送愛心午餐活動。