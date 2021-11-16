為自閉症童慈善籌款 將拍紀錄片

富蘭克林基金會創辦人赫景秀（右）及基金會榮譽理事Aoi（左至右）、海亞蘭、苗五月。（記者楊青／攝影）

關愛自閉症孩子富蘭克林基金會13日舉辦年度慈善籌款餐會，為自閉症兒童以及即將開拍的自閉症兒童紀錄片籌款。富蘭克林基金會會長赫景秀表示，撫養一個自閉症孩子需要付出的精力，相當於撫養十個健康的孩子，希望全社會一起來幫助自閉症孩子，與自閉症家庭一起分擔壓力。

當天在羅蘭岡四季廣場的籌款晚會， 得到了中國 駐洛杉磯總領館，美國 國會議員趙美心，加州眾議員 、巴沙迪那市長Chris Holden、聖蓋博市長廖欽和等人支持，Nexpoint Vinebrook Homes、YTX東方文化投資集團（美國）、新力國際教育集團、優格教育爾灣藝術中心都給予大力支持。

中國駐洛杉磯領事館僑務領事何明代表中領館對慈善籌款晚會表示祝賀，他說，富蘭克林基金會多年來堅持不懈為自閉症兒童提供關愛和幫助令人感動，希望籌款順利，孩子們健康成長。

聯邦眾議員趙美心贊揚富蘭克林基金會多年來義工團隊不斷擴大，為自閉症孩子和他們的家庭給與有力支持和幫助，她希望更多的人慷慨解囊，幫助計劃在明年開機的自閉症兒童紀錄片，讓更多人瞭解自閉症的孩子和他們的需要，以及自閉症孩子家庭所面臨的困難。

包括亞凱迪亞華人協會、GensBox等十多個組織和機構贊助籌款晚會，他們捐出各種藝術品和骨董參加拍賣，為自閉症孩子籌款。