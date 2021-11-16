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華埠國泰老人公寓問題仍在 官員齊關切

記者王珂／洛杉磯報導
洛杉磯市華埠國泰老人大廈住戶要求民選官員協助處理租戶問題。（記者王珂／攝影）
洛杉磯市華埠國泰老人大廈住戶要求民選官員協助處理租戶問題。（記者王珂／攝影）

洛杉磯華埠國泰老人大廈（Cathay Manor Senior Citizen Building）11月15日上午10時，在「華埠公平發展會」（CCED）的支持下，邀請民選官員代表和政府機構官員在位於北百老匯街（N. Broadway）600號的庭院舉行會議，直接回答租戶問題。

此前，國泰老人公寓的生活條件曾出現挑戰，包括這棟一共16層的公寓大樓，一度有兩部電梯都是壞的，而裡面的住戶以華裔老人為主，他們只能爬樓梯回家。另外公寓的洗衣機也故障，令老人無法清洗衣物只能手洗。

當天會議現場，除了來自聯邦住房和都市發展部、洛杉磯市住房局、洛杉磯縣公共衛生局等代表外，市議員Gil Cedillo、縣政委蘇麗絲（Hilda Solis）的代表和聯邦眾議員Jimmy Gomez的代表等也參加會議。

現場除了有華裔、還有西裔和菲律賓裔的年長住戶，他們提出疑問，希望參加會議的代表提供答案，來尋求解決問題的方法。

老人們在會議中提出五點要求：1.維修和更換兩部電梯；2.業主名下的物業管理公司應提供長期服務；3.立即解決建築物無數涉及健康和宜居的問題；4.調查業主CCOA房產集團的收入和支出；5.更換所有CCOA房產集團的員工和物業管理公司。

國泰老人大廈住戶的代表表示，CCOA房產集團每年從政府處獲得325至350萬元補貼。他們正在詢問這些錢是如何花的，以及有些項目為什麼要向租戶收費，並且電梯在這麼長時間的「維修」之後，依然沒有實質修復。

國泰老人公寓近幾個月電梯多次故障引發社會關注，洛杉磯市檢察長富爾（Mike Feuer）10月28日並對該老人公寓管理公司及業主提出16項指控，包括沒有遵照相關單位指令即時修復電梯，以及大樓不符合火災安全預防規定等。

洛杉磯市華埠國泰老人大廈住戶要求管理公司改善居住條件。（記者王珂／攝影）
洛杉磯市華埠國泰老人大廈住戶要求管理公司改善居住條件。（記者王珂／攝影）

洛杉磯 華埠 華裔

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