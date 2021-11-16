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南加15日突現神秘震動 疑是飛機音爆

編譯組／綜合報導
長堤和橙縣居民15日上午感受到的神秘震動，並非地震，而可能是音爆。（美聯社檔案照）
長堤和橙縣居民15日上午感受到的神秘震動，並非地震，而可能是音爆。（美聯社檔案照）

不少民眾15日上午感覺到一陣「神秘震動」，但據專家指稱，當天上午位於長堤和橙縣地區的震動，可能是飛機高速穿越時造成的音爆（sonic boom），並非地震

ABC 7電視台報導，長堤與橙縣地區居民報告，當天上午8時20分左右感覺地在震動。拉古拉灘（Laguna Beach）官員證實，他們當時認為，該地區發生未經證實的類似耳「地震」事件。

加州理工學院（Caltech）地震學家告訴第七號電視台，稱美國地質調查局（USGS）也收到來自這些地區地區居民發出「你感覺到了嗎」（Did You Feel It?）相關報告。但他們分析得出的結論是，這場震動，可能是飛機飛越時的音爆。

加州理工學院地震學家安德魯斯（Jennifer Andrews）說，「根據我們對加州理工學院傳感器波形的分析，它似乎是音爆，可能是因飛機飛越時所造成，在數據中並未看到地震活動。」

國家航空暨太空總署（NASA）將音爆描述為，「當飛機或其他類型的航空飛行器，以高於音速或超音速的速度飛越上空時，地面上的人會聽到雷鳴般的噪音。」據悉，此類事件通常與強大的軍用飛機有關，但該事件究竟是那個飛行單位，尚未確認。

地震 加州 長堤

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