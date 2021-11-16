南加親友追思歐鴻鍊 遺憾心願未了

瓜地馬拉僑界舉辦歐故部長鴻鍊追思會。（趙國良提供）

中華民國前外交部長歐鴻鍊已於台灣 時間10月30日晚間逝世，享壽81歲。消息傳到南加州 ，他定居在南加 州的親友莫不同感哀傷。他住在本地的妻舅劉之鋼指出，妹夫歐鴻鍊由於有子女定居南加州，且其妻子也就是他妹妹的家人都住在南加州，以致他生前曾有意在退休後定居南加州，只遺憾天不從人願。

歐鴻鍊歷任外交部中南美司司長、駐尼加拉瓜大使、駐阿根廷代表、駐瓜地馬拉大使、外交部常務次長、駐西班牙代表等要職。歐鴻鍊任內戮力從公，強化邦誼、推展友好實質合作、推動參與國際組織，其外交成就令外交部同仁懷念。

與妹夫歐鴻鍊交情至深的劉之鋼指出，歐鴻鍊生前若有機會也會常來南加州探望親戚，與不少地方人士，比如劉偉民、楊信、孫國泰等人建立良好情誼。他說，「鴻鍊雖然離我們而去，但他努力向上的精神、待人處世的誠懇、風趣幽默的談吐、不戀棧權位的風骨、對國對家的熱愛，在在讓我們以作為他的親屬而驕傲。」劉之鋼和其妻原擬返台送歐鴻鍊最後一程，但偏逢疫情又加上隔離，算算時間已趕不及，只好在美遙祭妹夫。

而目前定居南加州，之前住在瓜地馬拉的僑務委員趙國良，在獲悉曾擔任兩任駐瓜地馬拉大使的歐鴻鍊去世後，主動飛往當地，發起於11月14日下午2時在瓜地馬拉市華僑總會大禮堂舉辦追思會。

據悉，台灣駐瓜國大使館 十餘人、中南美洲台灣商會聯合總會名譽總會長劉進樟、台灣商會會長邱錦富、廣東同鄉會會長關廣才、華人國際獅子會會長陳卓立及僑領葉國璋等僑胞約100人，共同參與追思會。

會中以中文、粵語及西班牙文宣讀歐鴻鍊行狀，播放其生涯追思照片投影，歐夫人錄影致謝詞，並請在場全體來賓默哀一分鐘。追思會在溫馨感懷的氣氛中落幕。