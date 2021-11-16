我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜習會成果？白宮國安會：建立競爭兼管控框架

拜習會白宮聲明：拜登重申遵守一中 談及人權問題

洛縣為小企業提供最高4萬元租金補助 17日開始申請

記者楊青／綜合報導
小企業租金減免和補助計劃11月17日啓動，符合困難資格的小型企業將可獲得最高4萬元的租金減免補助。（記者楊青／攝影）
小企業租金減免和補助計劃11月17日啓動，符合困難資格的小型企業將可獲得最高4萬元的租金減免補助。（記者楊青／攝影）

美國救援計劃法案（the American Rescue Plan Act）資助、美國國家發展委員會（National Development Council）與洛杉磯縣縣政委員會（Los Angeles County Board of Supervisors）合作管理的「小企業租金減免和補助計劃」（Small Business Rent Relief Grant Project） 11月17日(周三)啓動，符合困難資格的小企業將可獲得最高4萬元的租金補助。

此次小企業租金減免和補助計劃，主要是幫助那些由於疫情影響、在2020年3月4日到期但無力支付租金的小企業，申請須滿足以下標準：在洛杉磯縣的縣屬區（unincorporated areas of Los Angeles County）擁有實體店；每年平均全職員工在九人或以下；年總收入不超過100萬元；能夠證明在 2020 年 3 月 4 日生效的洛杉磯縣新冠（ COVID-19 ）緊急命令期間，至少部分收入在 12 個月內損失至少 25%。每個認爲自己符合條件的企業只能提供一份申請。

這項計畫對位於洛縣縣屬地如哈仙達岡、羅蘭岡的華資小企業，尤其是承租店面的中餐館不無小補，凡符合資格的業者宜做好準備，盡快展開行動，因申請期限只有一周。

洛杉磯縣縣政委員會主席蘇麗絲（Hilda L. Solis）對國家發展委員會對困難小企業的這份補助表示歡迎，認爲這些補助將幫助受創的小企業恢復過來。

洛縣委員庫爾（Sheila Kuehl）表示，疫情期間企業應政府要求被迫關門，政府非常感謝小企業為保護社區做出的犧牲，現在，希望通過小企業租金減免補助金支持他們恢復元氣，希望符合條件的小企業趕緊申請。

政府相關部門將從2021年11月17日（週三）上午8時開始接受申請，並持續到2021年11月24日（週三）下午5時，前後一周。要申請或獲取更多信息，可訪問 https://ndconline.org/small-business-lending/california/lacsbrr/ 或致電 (626) 210-4500。有關小型企業租金減免補助項目的問題可發送至 [email protected]

租金 洛杉磯 美國

上一則

華埠國泰老人公寓問題仍在 官員齊關切

下一則

每加侖5元 南加驚見咋舌油價 AAA提供省油小技巧

延伸閱讀

洛縣為小企業提供最高4萬元租金補助 17日開始申請

洛縣為小企業提供最高4萬元租金補助 17日開始申請
高級運動腕錶Piaget Polo系列 煥然一新

高級運動腕錶Piaget Polo系列 煥然一新
在台車禍癱瘓仍來美留學 輪椅華女開咖啡屋挑戰人生

在台車禍癱瘓仍來美留學 輪椅華女開咖啡屋挑戰人生
洛縣華人車又被砸 車主損失逾萬元 數個名牌包全被偷

洛縣華人車又被砸 車主損失逾萬元 數個名牌包全被偷

洛縣華人車又被砸 車主損失逾萬元 數個名牌包全被偷

洛縣華人車又被砸 車主損失逾萬元 數個名牌包全被偷

25歲華女失聯 洛縣警方協尋

25歲華女失聯 洛縣警方協尋

熱門新聞

華裔少女韓宜文在球場上無故被打。（視頻截圖）

華女球場無故被打到腦震盪 竟是施暴者母慫恿

2021-11-11 02:20
珠珠女士和男友的車子被砸了一個大窟窿。（珠珠提供）

華女車被砸 剛買名牌包遭竊 現場還有3輛名車被破壞

2021-11-10 02:20
華裔少女韓宜文在籃球賽場上被一名對手球員揮拳擊倒在地。（ABC7）

華女球場被打腦震盪 施暴女父親前NBA球員公開道歉

2021-11-12 16:54
北美華人會計師協會會長張青會計師。（會議截圖）

國稅局將加強查稅 這些人是稽查對象

2021-11-15 02:18
聖瑪利諾房市中位價入圍前100名。(記者李雪／攝影)

加州占全美最貴房市的70% 洛縣21個郵區排名全美前100

2021-11-09 20:35
美籍華人探望病重母親，稱回國如西天取經要一關關過。（unsplash.com）

美籍華人返中探望病重母親 回國如西天取經困難多

2021-11-08 13:44

超人氣

更多 >
前白宮資深顧問巴農 向聯邦調查局自首

前白宮資深顧問巴農 向聯邦調查局自首
南亞人受主流青睞 華人職場升遷面臨「竹子天花板」

南亞人受主流青睞 華人職場升遷面臨「竹子天花板」
CNN：賀錦麗奉命解決中美洲移民難題 狀況卻變更棘手

CNN：賀錦麗奉命解決中美洲移民難題 狀況卻變更棘手
沒先沖水 他坐馬桶被眼鏡蛇偷襲 生殖器「腫大變紫」

沒先沖水 他坐馬桶被眼鏡蛇偷襲 生殖器「腫大變紫」
脫離皇室生活 真子偕夫抵紐約 入住曼哈頓「地獄廚房」

脫離皇室生活 真子偕夫抵紐約 入住曼哈頓「地獄廚房」