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每加侖5元 南加驚見咋舌油價 AAA提供省油小技巧

記者邵敏/洛杉磯綜合報導
加州汽油價格週一再創新高。（記者李雪／攝影）
加州汽油價格週一再創新高。（記者李雪／攝影）

加州汽油價格每天都在創造新高，15日（周一）連續第二天創造了另一個價格紀錄，每加侖無鉛汽油的平均價格達到4.682元。根據美國汽車協會（AAA）數據，這是在周日的歷史新高僅一天後，汽油價格再次上漲。洛杉磯地區一些加油站周一的價格甚至已超過每加侖5元。

隨著需求增加，供應卻難以跟上，汽油的價格與其他商品一樣，以不可思議的速度正在飆升。疫情緩解後，人們的出行願望大幅上升，但在加油站支付費用時，加州人受到的打擊最大，根據AAA的數據，該州汽油價格全美最高。

周一全國每加侖汽油平均價格為3.415元，高於一年前的2.126元。而在南加州，洛杉磯-長堤地區的每加侖平均價格為4.672美元，其次是范杜拉縣4.654元，橙縣4.635元、聖地牙哥縣4.629元、聖塔芭芭拉縣4.621元、聖伯納汀諾縣4.613 元、河濱縣4.591元。

AAA發言人Andrew Gross說，原油供應持續緊張，可能會使汽油價格在一段時間內發生波動而不是下降。而北加州的暴雨可能影響產能，最終也影響到南加州的汽油價格。

面對飛漲的汽油價格，原本準備在感恩節開車旅行的華人表示要改變出行計劃，一些人打算與朋友搭車出行，可以平攤油費。河濱加州大學（UCR）的留學生James打電話給遠在中國的父母訴苦，要求增加每月的生活費，因為不僅日常生活開銷增加，如今汽油費也難以承擔。

AAA提供了一些省油小技巧，可供參考。

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