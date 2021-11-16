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洛城新語／元宇宙資本遊戲裡的「打金農民」

洛城新語

歷史上曾有段時間，股票價格真的是由收益驅動的。荷蘭東印度公司的股東們，哪能想到400年後的創業者，所描繪的都是些科幻小說般的異想。 

移民火星、太空旅行、元宇宙，這些宏偉計畫，最近已輪番掀起場場資本狂熱。透過網路媒體，這些餅不僅是畫給專業投資者，更是面向廣大散戶。於是我們看到，在這個貧富差距巨大的社會中，許多人自己都還沒實現財務自由，就已在幫富豪們選太空飛船，幫馬斯克做稅務規畫了。 

小查最近炒熱了「元宇宙」。雖然它是早在1992年的科幻小說中就已面世的概念，但新瓶裝舊酒，是不是能為過去五年吞噬了大量融資，但仍扶不上牆的虛擬現實（VR）再拉一波投資呢？ 

臉書更名「Meta」，為無數大小公司也引來投資。在硬件上，從無線VR頭戴式裝置所需的WiFi 7技術、圖型處理器、雲端運算技術、眼動和運動追蹤技術、電競電腦及VR顯示器等；在軟體上，加密數字貨幣、區塊鏈技術、NFT等等，專家們給資金指出了一條條光明大道。 

其實若只追求可沉浸的虛擬世界，早已有類似產品。從2003年的虛擬遊戲「第二人生」到去年大火的「Roblox」，都可讓玩家在裡面創造、社交、協作、消費。雖然比起最終的理想型元宇宙還很稚嫩，但虛擬世界的弊端卻已初現端倪，且不僅是青少年沉迷遊戲這麼簡單。 

2019年3月，遊戲「RuneScape」的玩家發現，那些總在虛擬集市裡兜售原材料的玩家全部消失了，一時竟造成遊戲中原材料供應緊缺通貨膨脹。但在真實世界裡，委內瑞拉全國電力系統崩潰。原來那些在真實世界中深陷經濟危機的貧困人口，發現可在這款遊戲中從事「打金」的無聊任務，獲取虛擬原材料賣給歐美玩家，每月收入能達100美元，遠高於在真實世界不到五美元的月薪。 

再到兩個月前，薩爾瓦多正式將比特幣，作為國家法定貨幣與美元並列。這些在「元宇宙」中走得如此前沿的小國家，不是因為他們思想先鋒，決心布局尖端科技，而是因為貧窮。 

薩爾瓦多經濟脆弱，自己的貨幣早已停用，又嚴重依靠外匯，但比特幣卻也可能給該國帶來更多波動和金融犯罪。而委內瑞拉的經濟一再崩潰、通膨失控更是世人皆知。但該國人民在RuneScape中的故事結局並不美好，遊戲開發商認為「打金農民」破壞遊戲中的經濟平衡，修改了遊戲規則。而論壇上也充滿了其他玩家對委內瑞拉玩家的歧視，並教學如何在遊戲中，辨別他們並殺死這些角色。人性的缺點在元宇宙中依舊不變，且被放大更多倍。 

在科技富豪們的瘋狂資本遊戲時刻，他們向大眾描繪的圖景和偉大使命，諸如改變未來、拯救星球、連結全人類等，除了圈來大筆熱錢以外，說得太多遍，讓我們幾乎就要相信，只有他們才能將全人類從滅絕和落後中拯救出來。有人說，這個時代的進步僅僅體現在機器的進步。那麼人類真的要將時代的進步拱手讓給機器，甘於在價值取向和人性上的停滯嗎？

元宇宙 投資 貨幣

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