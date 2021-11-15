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真假共諜疑雲 政治偵防鬧劇

洛城新語

2019年11月台灣進行總統大選前，突然有一位中國大陸男子王立強在澳洲尋求政治庇護，自爆他是共軍總參謀部諜報人員，負責在台灣和香港活動，2018年從海外提供2000萬人民幣給韓國瑜，讓他當選高雄市長，並幫助韓國瑜2020年競選總統，而他的上司是當時人在台灣的向心與龔青夫婦。

王立強並稱，中共投資了中天、中視、東森、TVBS等媒體15億元人民幣，而中時旺旺更是其主要盟友。一時之間，台灣的紅帽子滿天飛，對後來的選情也有一定影響。

台灣的情治機關馬上撿到槍，11月24日在桃園機場攔截向心、龔青，並限制其出境展開偵辦，至今已滿兩年。

但與中共有30年以上情戰交手經驗的中華民國前軍情局副局長翁衍慶中將，2019年11月24日接受聯合報專訪時表示，根據王立強前後的種種陳述，可以判定王立強根本是個冒牌貨。

經過深入調查，澳洲情治機關也認為，王立強至多只是情報外圍組織的邊緣小角色，與澳洲政治無關；而澳洲每日電訊報在2019年11月30日以「中國間諜鬧劇」(China Spy Farce)作為頭版頭條標題。

然而，台北地檢署經過長達兩年偵辦，上周才宣布向心與龔青涉及共諜案不起訴，但洗錢案則繼續偵辦中，兩人的限制出境仍未解除。

我們支持台灣情治機關加強偵辦共諜，向心與龔青如果是共諜，儘管抓起來起訴、關進大牢。但如果他們不是，兩年後也該還給人家清白，讓他們回家處理自己的事。

情治檢調機關查了兩年，什麼都查不到，要麼就是情治機關太彆腳，要麼本來就是揣摩上意的政治性辦案。總統大選後，檢調官員辦完「大案」立功升官，但最後的不起訴處分難道是唾面自乾？

那麼台灣有沒有共諜？答案是不但有，而且從過去到現在都很多。從最早的蔡孝乾、謝雪紅「中共台灣省工委」武裝叛亂案、國防部參謀次長吳石中將共諜案，到近年的前陸軍司令部通資處長羅賢哲少將共諜案等。

此外，有不少台灣役男退伍後到大陸工作，入境時赫然後現大陸海關掌握了他們服役的時役別和單位；台灣U-2飛行員擊落被俘後，陸方特工竟出示他們在出務前簡報室的照片；有台灣高階軍政官員的非直系親屬，之前到港澳旅遊時，竟有中共特務主動找到他們，請他們「回去看看」。凡此種種，若非在台灣有綿密深入長期的布線，不可能作到。

但加強偵辦共諜案，絕不能作為民進黨當局打壓在野政治力量的藉口，隨意貼標籤、扣紅帽子，動不動就把反對黨冠上傾中賣台的罪名。更不能假藉「偵查境外敵對勢力」 名義，監聽監看在野黨政治人物。現任國防部長邱國正先前在國安局長任內接受立委質詢，國安情治機關是否監聽監看在野黨高層人士時表示，外界傳聞的名單「真真假假」，亦即並沒有否認。

過去國民黨時代，以反共之名造成的「白色恐怖」罵名，多年後仍在反噬自己。民進黨當局應引以為戒，不要變成「綠色恐怖」重蹈覆轍。

台灣 澳洲 中共

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