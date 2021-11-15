我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「覺得美不會抓我」中巨貪行長逃美20年 隱身中餐館

日本JR福島站男子持刀砍人 刺傷八旬婦腹部

北美華人會計師協會分享報稅新知 講座成功

記者謝雨珊／洛杉磯報導
北美華人會計師協會會長張青。（會議截圖）
北美華人會計師協會會長張青。（會議截圖）

北美華人會計師協會、洛杉磯華僑文教服務中心14日聯合主辦「2021紓困法案及報稅新知」，由四名講員在兩小時內，介紹最新稅法相關知識。講座內容豐富，吸引近140位聽眾上線參與，講座圓滿成功。

北美華人會計師協會會長張青表示，當天由該協會常務副會長楊平分享「國稅局最新審計重點更新」、常務副會長汪光中談他對於「反向貸款對於退休族群的財稅考量」、副監事長施啟祥解析「政府疫情期間的稅法紓困法案」、以及華興保險總裁張國興講解「個人健保不要錢，是真的嗎？」。

張青原將在當天與民眾分享「企業主如何通過選擇公司類型來合法避稅」，但因時間不足，該講題將於下周日（11月21日），在該協會與橙僑中心合辦的稅務講座，由他主講。

洛僑中心主任張皓鈞在線上與會參加。他表示，會計師報稅季目前已經告一段落，北美華人會計師協會打算在年底舉辦多場講座，為大家揭曉國稅局最新審計重點，稅法新知等。他肯定協會不遺餘力提供社區在稅務上的幫助。

張皓鈞提到，僑委會今年4月以來，開辦紓困方案4.0，提供貸款額度最高上限40萬美元，並由僑委會補貼保證手續費全額，及一年利息補貼上限3200美元，以積極協助海外僑台商取得所需資金，延續事業永續發展。由於現在疫情仍然嚴峻，僑委會將該專案延至明年6月30日，歡迎有需求者向洛僑中心626-443-9999洽詢。

紓困 華人 貸款

上一則

真假共諜疑雲 政治偵防鬧劇

下一則

國稅局將加強查稅 這些人是稽查對象

延伸閱讀

世華南加分會捐2萬 贊助角聲診所

世華南加分會捐2萬 贊助角聲診所
南加僑界獻花紀念孫中山155歲誕辰

南加僑界獻花紀念孫中山155歲誕辰
世華南加分會捐款2萬 贊助角聲新建醫療診所

世華南加分會捐款2萬 贊助角聲新建醫療診所
南加僑界獻花紀念國父孫中山誕辰155周年

南加僑界獻花紀念國父孫中山誕辰155周年
2華語文學習中心 感恩節交流

2華語文學習中心 感恩節交流
洛僑中心i-Taiwan體驗營 參訪洛杉磯四家台商企業

洛僑中心i-Taiwan體驗營 參訪洛杉磯四家台商企業

熱門新聞

華裔少女韓宜文在球場上無故被打。（視頻截圖）

華女球場無故被打到腦震盪 竟是施暴者母慫恿

2021-11-11 02:20
珠珠女士和男友的車子被砸了一個大窟窿。（珠珠提供）

華女車被砸 剛買名牌包遭竊 現場還有3輛名車被破壞

2021-11-10 02:20
華裔少女韓宜文在籃球賽場上被一名對手球員揮拳擊倒在地。（ABC7）

華女球場被打腦震盪 施暴女父親前NBA球員公開道歉

2021-11-12 16:54
聖瑪利諾房市中位價入圍前100名。(記者李雪／攝影)

加州占全美最貴房市的70% 洛縣21個郵區排名全美前100

2021-11-09 20:35
龍鳳大賭場曾於2016年出現拿著巨額現金，進出資金超過1億元的中國豪賭客。(Google街景圖)

中國豪賭客 賭場進出1億現金

2021-11-08 02:18
中國知名教授周批改，在洛杉磯華埠勇鬥歹徒。（讀者提供）

世說新聞／中知名教授赴美次日遭搶 亮功夫兩退持槍匪

2021-11-06 12:33

超人氣

更多 >
中國最大銀行貪汙案 嫌犯許國俊潛逃美20年遭強制遣返

中國最大銀行貪汙案 嫌犯許國俊潛逃美20年遭強制遣返
史上最扯...女歌手當眾脫褲灑尿 對準男歌迷「洗臉」

史上最扯...女歌手當眾脫褲灑尿 對準男歌迷「洗臉」
CNN：賀錦麗不滿被邊緣化 傳與拜登嚴重失和、彼此怨懟

CNN：賀錦麗不滿被邊緣化 傳與拜登嚴重失和、彼此怨懟
封面故事／Medicare如何選？專家讓你一次搞懂

封面故事／Medicare如何選？專家讓你一次搞懂
封面故事／紅藍卡答問 9個QA不踩坑

封面故事／紅藍卡答問 9個QA不踩坑