北美華人會計師協會分享報稅新知 講座成功

北美華人會計師協會會長張青。（會議截圖）

北美華人 會計師協會、洛杉磯華僑文教服務中心14日聯合主辦「2021紓困 法案及報稅新知」，由四名講員在兩小時內，介紹最新稅法相關知識。講座內容豐富，吸引近140位聽眾上線參與，講座圓滿成功。

北美華人會計師協會會長張青表示，當天由該協會常務副會長楊平分享「國稅局最新審計重點更新」、常務副會長汪光中談他對於「反向貸款 對於退休族群的財稅考量」、副監事長施啟祥解析「政府疫情期間的稅法紓困法案」、以及華興保險總裁張國興講解「個人健保不要錢，是真的嗎？」。

張青原將在當天與民眾分享「企業主如何通過選擇公司類型來合法避稅」，但因時間不足，該講題將於下周日（11月21日），在該協會與橙僑中心合辦的稅務講座，由他主講。

洛僑中心主任張皓鈞在線上與會參加。他表示，會計師報稅季目前已經告一段落，北美華人會計師協會打算在年底舉辦多場講座，為大家揭曉國稅局最新審計重點，稅法新知等。他肯定協會不遺餘力提供社區在稅務上的幫助。

張皓鈞提到，僑委會今年4月以來，開辦紓困方案4.0，提供貸款額度最高上限40萬美元，並由僑委會補貼保證手續費全額，及一年利息補貼上限3200美元，以積極協助海外僑台商取得所需資金，延續事業永續發展。由於現在疫情仍然嚴峻，僑委會將該專案延至明年6月30日，歡迎有需求者向洛僑中心626-443-9999洽詢。