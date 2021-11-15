南加氣溫飆高 伍蘭岡、奇諾市13日95度全美最高

近日南加氣溫突高，居民到海灘避暑。（新港灘市府臉書）

近日氣溫突升，部分南加 城市13日氣溫飆高，與往年同期相比打破紀錄，當天全美氣溫最高兩地都在南加，分別是聖伯納汀諾縣奇諾市（Chino)，洛杉磯縣伍蘭岡（Wooldland Hills）。天氣預報稱，本周一起氣溫會逐漸降低。

國家氣象局稱，13日洛杉磯市伍蘭岡、聖伯納汀諾縣奇諾市成為全美最熱地區，當天溫度最高達95度。南加連續兩天在全美氣溫最高，橙縣約翰韋恩機場（John Wayne Airport）12日測到氣溫飆高至98度，也是當天全美最高的氣溫。同時洛縣El Segundo附近的洛杉磯國際機場 ，於13日測到高溫 91度，打破1949年11月13日高溫紀錄。

此次南加突現高溫，國家氣象局解釋原因，是聖塔安那風形成乾燥天氣和上層溫暖空氣影響，導致南加天氣回暖，尤其內陸地區氣溫升高很明顯。比如河濱縣聖哈辛多地區高溫91度，上次高溫紀錄在2013年同期。氣象專家Joe Sirard表示，乾燥天氣，主因是上層高壓脊與東北離岸氣流相結合導致，這種混合氣流使得暖空氣保持在大氣層較低區域，沒有海風時即使海灘一帶，氣溫也很暖和。

據城市新聞社資訊，14日南加部分地區或出現最高氣溫，包括聖伯納汀諾預計最高92度、聖哈辛多93度、聖塔安那91度、長堤81度，巴沙迪那89度。