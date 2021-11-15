我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「覺得美不會抓我」中巨貪行長逃美20年 隱身中餐館

日本JR福島站男子持刀砍人 刺傷八旬婦腹部

汪志毅盼促進華人高球運動 多培養青少年選手

記者啟鉻／洛杉磯報導
戶外運動達人汪志毅，有超出常人的體育天賦，也很有生意眼光。（記者啟鉻／攝影）
戶外運動達人汪志毅，有超出常人的體育天賦，也很有生意眼光。（記者啟鉻／攝影）

汪志毅是戶外運動達人，喜歡多項戶外運動。不過他目前的主要職責是南加內陸一家高爾夫球學院院長兼教練。在中國也設有多個培訓基地。成立以來，培訓了不少來自中國、台灣以及當地的青少年高球選手。他希望，通過努力，能夠促進華人高球運動普及和交流，推動更多優秀華裔青少年高球選手參與主流賽事。

汪志毅高夫爾球學院位於河濱縣標蒙市橡樹谷高球俱樂部（Oak Valley Golf Club），該俱樂部執行總裁是于惠民。高爾夫學院自十年前成立以來，開始將中國高球職業隊員引進到橡樹谷培訓，部分選手參加美國職業巡迴賽，就是從橡樹谷開始的。

汪志毅說，他培訓的一名來自台灣的少年選手廖俊豪，12歲時參加南加州PGA青少年比賽，打出58桿的驕人成績，並創下球場記錄。也有一些中國職業選手楊紅梅、葉莉英、張娜、李維等隊員，也在這裡落腳。多年來這裡培養了不少出色的高爾夫球運動員。橡樹谷高球俱樂部曾舉辦華美青少年高球對抗賽、南加州青少年巡迴賽，這裡的球場也成了美國一些重要青少年比賽場地。

新冠肺炎疫情發生後，河濱縣府實施嚴格避疫措施。但疫情反而促使不少人光顧球場，開始學習高爾夫球運動。目前高爾夫球學院在中國有五個院區：廈門、福州、溫州、漳州、泉州。汪志毅說，現在重點是培養高球運動青少年選手。也希望在華人中進一步普及高球運動，並將華人高球運動優秀選手推介到美國主流賽事。

高球 中國 美國

上一則

洛市8盜搶民宅 受害人驚叫 監視器曝光

下一則

華美聯誼協會講座 17日談防網路詐騙

延伸閱讀

華人戶外運動達人樣樣都行 也很有生意眼光

華人戶外運動達人樣樣都行 也很有生意眼光
南加廣府人聯誼會就職典禮 130多人見證

南加廣府人聯誼會就職典禮 130多人見證
焚風勁吹 南加州本週末炎熱乾燥

焚風勁吹 南加州本週末炎熱乾燥
南加州廣府人聯誼會就職典禮130多人見證

南加州廣府人聯誼會就職典禮130多人見證
涉餵幼兒芬太尼致死 河濱縣夫婦被捕

涉餵幼兒芬太尼致死 河濱縣夫婦被捕

南加州加薪幅度年增6.5% 連續8季度高居全美榜首

南加州加薪幅度年增6.5% 連續8季度高居全美榜首

熱門新聞

華裔少女韓宜文在球場上無故被打。（視頻截圖）

華女球場無故被打到腦震盪 竟是施暴者母慫恿

2021-11-11 02:20
珠珠女士和男友的車子被砸了一個大窟窿。（珠珠提供）

華女車被砸 剛買名牌包遭竊 現場還有3輛名車被破壞

2021-11-10 02:20
華裔少女韓宜文在籃球賽場上被一名對手球員揮拳擊倒在地。（ABC7）

華女球場被打腦震盪 施暴女父親前NBA球員公開道歉

2021-11-12 16:54
聖瑪利諾房市中位價入圍前100名。(記者李雪／攝影)

加州占全美最貴房市的70% 洛縣21個郵區排名全美前100

2021-11-09 20:35
龍鳳大賭場曾於2016年出現拿著巨額現金，進出資金超過1億元的中國豪賭客。(Google街景圖)

中國豪賭客 賭場進出1億現金

2021-11-08 02:18
中國知名教授周批改，在洛杉磯華埠勇鬥歹徒。（讀者提供）

世說新聞／中知名教授赴美次日遭搶 亮功夫兩退持槍匪

2021-11-06 12:33

超人氣

更多 >
中國最大銀行貪汙案 嫌犯許國俊潛逃美20年遭強制遣返

中國最大銀行貪汙案 嫌犯許國俊潛逃美20年遭強制遣返
史上最扯...女歌手當眾脫褲灑尿 對準男歌迷「洗臉」

史上最扯...女歌手當眾脫褲灑尿 對準男歌迷「洗臉」
CNN：賀錦麗不滿被邊緣化 傳與拜登嚴重失和、彼此怨懟

CNN：賀錦麗不滿被邊緣化 傳與拜登嚴重失和、彼此怨懟
封面故事／Medicare如何選？專家讓你一次搞懂

封面故事／Medicare如何選？專家讓你一次搞懂
封面故事／紅藍卡答問 9個QA不踩坑

封面故事／紅藍卡答問 9個QA不踩坑