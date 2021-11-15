汪志毅盼促進華人高球運動 多培養青少年選手

戶外運動達人汪志毅，有超出常人的體育天賦，也很有生意眼光。（記者啟鉻／攝影）

汪志毅是戶外運動達人，喜歡多項戶外運動。不過他目前的主要職責是南加內陸一家高爾夫球學院院長兼教練。在中國 也設有多個培訓基地。成立以來，培訓了不少來自中國、台灣以及當地的青少年高球 選手。他希望，通過努力，能夠促進華人高球運動普及和交流，推動更多優秀華裔青少年高球選手參與主流賽事。

汪志毅高夫爾球學院位於河濱縣標蒙市橡樹谷高球俱樂部（Oak Valley Golf Club），該俱樂部執行總裁是于惠民。高爾夫學院自十年前成立以來，開始將中國高球職業隊員引進到橡樹谷培訓，部分選手參加美國 職業巡迴賽，就是從橡樹谷開始的。

汪志毅說，他培訓的一名來自台灣的少年選手廖俊豪，12歲時參加南加州PGA青少年比賽，打出58桿的驕人成績，並創下球場記錄。也有一些中國職業選手楊紅梅、葉莉英、張娜、李維等隊員，也在這裡落腳。多年來這裡培養了不少出色的高爾夫球運動員。橡樹谷高球俱樂部曾舉辦華美青少年高球對抗賽、南加州青少年巡迴賽，這裡的球場也成了美國一些重要青少年比賽場地。

新冠肺炎疫情發生後，河濱縣府實施嚴格避疫措施。但疫情反而促使不少人光顧球場，開始學習高爾夫球運動。目前高爾夫球學院在中國有五個院區：廈門、福州、溫州、漳州、泉州。汪志毅說，現在重點是培養高球運動青少年選手。也希望在華人中進一步普及高球運動，並將華人高球運動優秀選手推介到美國主流賽事。