戶外運動達人汪志毅 計畫駕船獨闖夏威夷

戶外運動達人汪志毅。（記者啟鉻／攝影）

在熱愛戶外運動方面，華裔汪志毅（Jerry Wong）可稱得上是一位「戶外運動達人」。他不僅高爾夫球打得出色，現擔任一家高爾夫球學校教練，在台灣 讀小學時學習棒球，到美讀高中時是網球、羽毛球校隊成員，曾騎腳踏車與夥伴們兩次環遊台灣島，還喜歡釣魚 ，時常駕駛自家釣魚船出海。他現在正在學習駕駛小型飛機，準備傲遊藍天。他說，還有一個冒險計畫，就是駕駛帆船獨自一人從洛杉磯駛往夏威夷。

影音來源：汪志毅提供╱記者啟鉻後製

汪志毅來自台灣，非常喜歡戶外運動。他說，在台灣讀書時，學習壓力很大，他曾經看見有人在教室外搬磚，可他在教室裡聽著老師講課實在無趣，就想寧可到室外搬磚，也不喜歡在教室讀書。於是凡是戶外運動，他都感興趣，而且身體素質超好，無論哪項體育運動，他一學就會，很快超出同伴，成績出類拔萃。他說，或許父母都喜歡運動，如今父母年逾八旬，仍然精神矍鑠腿腳靈活。

為了希望躲避台灣學校學習壓力，汪志毅在將要讀高中時，有了一個大膽的決定，美國 學生沒有壓力，到美國留學讀高中。於是，他在15歲時，獨自一人背上行囊來到美國開始小留學生學習生活。他相繼在聖地牙哥、舊金山讀高中，他的體育天賦也得到發揮，成為校隊羽毛球、網球運動員，雖然沒有什麼驕人比賽成績，但玩得很開心。高中畢業後考入富樂頓州大，就讀國際貿易專業。

汪志毅有著超出常人的體育天賦，也有生意眼光。他看好食品行業前景，就讀大學時就開始投資創辦自己食品公司，他之所以選擇國際貿易專業，也與經營自己公司有關。如今公司愈來愈好，在洛杉磯和休士頓分別有兩個分公司，由太太打理。他有兩個女兒，均就讀UCLA經濟學專業，姐妹倆也會參與公司經營和管理。不過，即使有了自己公司，汪志毅仍不忘自己喜歡的戶外運動，樂此不疲。

在富樂頓州大就讀時，汪志毅開始專注高爾夫球運動，於是自修高球運動知識，並找教練實踐。由於他的體育天賦，很快對這項運動全面掌握，並參與一次業餘選手比賽，打出65桿的好成績。有教練評論他業餘選手，打出專業水平。他認為，自己除了身體素質好，觀察力、模仿力也特強。

自2006年開始，汪志毅陸續購買了釣魚船、遊艇，每年都會與家人出海釣魚20餘次，時常滿載而歸。有時在海上過夜，他說很喜歡躺在船艙裡，船隨著波浪起伏的感覺。他也希望有一天，駕駛一艘帆船，從洛杉磯行駛到夏威夷，用時三周，行程超過3000英里，挑戰在沒有任何外界聯絡情況下，獨自到達夏威夷島。他會在沒有干擾環境中，讓自己心沉靜下來，過程中一定會有很多感悟。

汪志毅還有一個愛好，就是騎重機車，但他說，有過幾次，但不是經常。還有就是開飛機，他目前正在學習小型飛機駕駛，希望盡快完成申領飛行執照，能夠帶著高球學生去全美比賽，或者退休後駕駛飛機到全美各地觀光旅遊。