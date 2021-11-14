南加廣府人聯誼會就職典禮 130多人見證

沈時康（左一）主持南加州廣府人聯誼會新一屆職員宣誓。（梁焯榮提供）

南加州 廣府人聯誼會日前在阿罕布拉市舉行2021-2023年度就職典禮，會長陳燦培及各級職員由前阿罕布拉市長沈時康監誓、在場130多人見證下就職。連任會長陳燦培表示，期待疫情緩和後，明年將組團前往廣東省肇慶市參加「第四屆世界廣府人懇親大會」。

去年受到新冠肺炎疫情影響，南加 州廣府人聯誼會一度無法舉辦各項聯誼活動，今年美國人大多數已經注射了疫苗，洛杉磯縣開放民眾社交活動。該聯誼會上月舉辦的「孫中山辛亥革命110周年紀念」活動，得到本地傳統及新僑等100多個單位共同參與，並製作內容詳盡的紀念特刊，將孫中山100年前在洛城的事蹟展示給民眾。

聯邦眾議員 趙美心、加州眾議員周本立分別向南加州廣府人聯誼會卸任職員頒發表揚狀。前廣州市長、廣府總會黎子流會長和廣府人聯誼總會及各地分會紛紛向該會發出賀函，祝福該會會務昌隆。當天賓客中有14人註冊成為新會員。

洛城著名書法家甘富忠與節目主持人陳述聯名題贈了詩人梅紅撰寫的對聯：「南加會有份有緣聯誼聯情聯幸福，廣府人同心同德愛家愛國愛鄉親」送給該會作紀念。晚會由顧問方杰洲主持，並安排了魔術師表演精采魔術、豐富多彩的娛樂表演及現金抽獎，典禮充滿歡樂祥和的氣氛。

南加州廣府人聯誼會新一屆職員為：會長陳燦培、副會長郭柏明、胡卓球。秘書長伍堅偉、財政伍國勝、監事長張鐵流、公關梅寧。理事：李美琴、黃瑞好、謝曼楚。顧問：莊佩源、黃家榮、薛漢文、李健民、梁焯榮、吳玉熙、胡國明及方傑洲。