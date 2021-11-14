世華南加分會捐2萬 贊助角聲診所

世界華人工商婦女企管協會南加州分會12日舉辦「世華南加、感恩送暖、關懷社區」活動。（記者謝雨珊／攝影）

基督教角聲醫療中心致力於協助低收入族群，日前在艾爾蒙地 市（El Monte) 購下一棟大樓，計畫改造為一棟符合國家標準的社區醫療診所，擴大服務項目及群體。世界華人工商婦女企管協會南加 州分會12日舉辦「世華南加、感恩送暖、關懷社區」活動，籌款2萬元捐贈給角聲，贊助打造一個屬於社區民眾的醫療之家。

此項目由角聲及世華南加州 分會理事岑文潔接洽，她在角聲擔任20年義工，服務社區不遺餘力。岑文潔之表示，過去世華每年在感恩節時期，都會訪問老人中心送暖。今年因疫情無法造訪，因此決定給角聲送暖。這次籌款金額比原計畫籌得更多，彰現姐妹們愛心十足。她提到，角聲打造醫療服務診所的項目籌款目標為200萬元，目前內部裝修需符合國家標準，未來診所將提供社區小兒科、家庭科、牙科、針灸、及憂鬱症諮詢等各類醫療服務。

角聲醫療中心執行總監吳周秀蘭（Carolin Eng）在現場歡迎世華姐妹，並期許雙方未來能成為服務社區的夥伴。洛杉磯僑教中心主任張皓鈞在場肯定世華為南加社區提供的服務，期盼未來推動更多的社區服務。

角聲醫療中心艾爾蒙地新診所占地1.4畝，建築面積2萬7000呎，位於洛縣社會福利局（LA County Department of Public Social Service) 對面、洛僑中心附近。據悉，新診所即將裝修，計畫明年開始提供全面的醫療服務。