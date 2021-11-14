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柏嘉金融攜手中國國藥 子公司合資生產疫苗

【巴沙迪那訊】
巴沙迪那華資柏嘉金融與其子公司英諾醫療集團12日宣布與中國國藥集團旗下全球最大的疫苗生産商之一中國生物聯手，成立合資企業「Sino-Innovax Biotech Pte Ltd」，向欠發達地區提供新冠疫苗。（英諾醫療集團提供）
巴沙迪那華資柏嘉金融與其子公司英諾醫療集團12日宣布與中國國藥集團旗下全球最大的疫苗生産商之一中國生物聯手，成立合資企業「Sino-Innovax Biotech Pte Ltd」，向欠發達地區提供新冠疫苗。（英諾醫療集團提供）

巴沙迪那華資柏嘉金融（Pasaca Capital Inc.）與其子公司、全球最大新冠測試盒供應商之一英諾醫療集團（Innova Medical Group Inc），12日宣布與世界500強企業、中國國藥集團旗下全球最大的疫苗生產商之一中國生物聯手，成立合資企業「Sino-Innovax Biotech Pte Ltd」，向欠發達地區提供新冠疫苗。雙方的股份比為49：51。

柏嘉金融首席科學顧問、前美國疾病控制與預防中心主任雷德菲爾德博士表示，由於缺乏疫苗，世界上大多數人口目前仍沒有接種新冠疫苗，這一合作將允許全球範圍內需要疫苗的人們，能更快有機會接種這些有效和價格合理的疫苗。

柏嘉金融子公司英諾醫療集團，在2020新冠疫情肆虐期間獲得英國政府1800萬份病毒檢測試劑盒訂單，短短數月內勝過亞培（Abbott）和羅氏（Roche）等巨頭，成為疫情期間英國政府合同付款最大單的接收者。柏嘉金融創始人兼董事長黃春華（Charles Huang）今年9月向其英國母校思克萊德大學（University of Strathclyde）捐款5000萬英鎊，成為該校有史以來的最大捐款人，也是所有蘇格蘭大學獲得最大的單筆捐款之一。

國藥集團董事長劉敬楨表示，英諾醫藥自新冠疫情以來，已累計向包括英國在內的全球20多個國家交付了數十億劑的抗原診斷試劑，期望雙方努力合作再創佳績。

雙方合資企業將落戶新加坡，重點製造和在全球分銷中國生物新冠滅活疫苗，以及其他已上市和將要上市的疫苗產品，向欠發達地區提供新冠疫苗。

中國生物的BBIBP-CorV疫苗目前在亞洲、非洲、南美洲和歐洲應用。與mRNA疫苗不同的是，中國生物的新冠疫苗不要求深度冷藏設施或極端冷鏈運輸，該企業希望在2021年底實現年產疫苗70億劑目標。

此次與柏嘉金融子公司英諾醫療集團合作的中國醫藥集團有限公司（國藥集團），號稱由中國國務院國資委直接管理的唯一以生命健康為主業的中央企業，中央醫藥儲備單位。2020年國藥集團營業收入超5000億元，位列世界500強企業榜單第109位。

帕薩迪那華資柏嘉金融與其子公司、全球最大新冠測試盒供應商之一英諾醫療集團12日宣...
帕薩迪那華資柏嘉金融與其子公司、全球最大新冠測試盒供應商之一英諾醫療集團12日宣布與世界500强企業、中國國藥集團旗下全球最大的疫苗生産商之一中國生物聯手，成立合資企業「Sino-Innovax Biotech Pte Ltd」，向欠發達地區提供新冠疫苗。（英諾醫療集團提供）
柏嘉金融創始人兼董事長黃春華今年9月向其英國留學母校思克萊德大學捐款5000萬英...
柏嘉金融創始人兼董事長黃春華今年9月向其英國留學母校思克萊德大學捐款5000萬英鎊，成爲該校有史以來的最大捐款人。（英諾醫療集團提供）

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