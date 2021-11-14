我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

史上最大漲幅 紅藍卡保費B部分 明年每月增14.5%

假期將近 加州、科州、新墨西哥 成年人開放打補強針

雷小小「不那麽富有」 登亞馬遜暢銷書榜

記者楊青／洛杉磯報導
雷小小的新書發表會13日在工業市亞太棕櫚酒店舉辦，蘇王秀蘭、廖欽和、陳贊新、康佳琛、陳正治、伍國慶等民選官員前往祝賀。（記者楊青／攝影）
雷小小的新書發表會13日在工業市亞太棕櫚酒店舉辦，蘇王秀蘭、廖欽和、陳贊新、康佳琛、陳正治、伍國慶等民選官員前往祝賀。（記者楊青／攝影）

核桃市華裔青年作家雷小小（Belinda Lei）疫期創作的「不那麽富有（No that Rich）」，登亞馬遜暢銷書排行榜。

雷小小的新書發表會13日在工業市亞太棕櫚酒店舉辦，來自聖蓋博谷多個華人聚居城市的現任及卸任民選官員，蘇王秀蘭、廖欽和、陳贊新、康佳琛、陳正治、伍國慶等前往祝賀，聯邦眾議員趙美心、金映玉以及洛杉磯縣政委員巴格等，也派出代表送來賀電，感謝雷小小以文字創作的方式給人鼓舞和思考。

在聖蓋博谷長大的雷小小出生在第一代華人新移民家庭，畢業於喬治華盛頓大學和耶魯大學商學院，曾服務花旗銀行的IT領域並擔任戰略顧問，目前是花旗銀行項目經理。她曾在白宮工作，發起亞太裔欺凌預防工作，這些倡導直接影響了她後來創建非營利組織Act To Change。她同時幫助全美亞裔群體預防暴力，反對欺凌弱小。

雷小小的小説創作於2020年，面對突如其來讓全球民眾不知所措的新冠疫情，她希望通過創作輕鬆愉快的小説，驅散人們的低迷心態，帶給大家樂觀積極的精神。

當天主持新書發表會的核桃市前市長蘇王秀蘭表示，她讀完了中英文兩個版本的「不那麽富有」，感覺作者不但在成長和生活中找到了自我，瞭解自己的文化背景，也讓父母和長輩們瞭解了孩子和年輕人的心理感受，尤其是書中風趣和智慧，給人印象深刻，相信小説會帶給很多讀者清新的閲讀感受。

廖欽和表示，近年的一些電影將亞裔描繪成為一個多金的民族，但事實上，美國亞裔大多數人生活普通，不少華人家庭依然生活在貧困線下。他認為雷小小的小說提出了亞裔民眾面臨的精神壓力挑戰的議題，具有特別意義。

核桃市華裔青年作家雷小小（Belinda Lei）在疫期創作的「不那麽富有（No...
核桃市華裔青年作家雷小小（Belinda Lei）在疫期創作的「不那麽富有（No that Rich）」登上亞馬遜暢銷書排行榜。（記者楊青／攝影）

亞裔 華人 核桃

上一則

兒童染疫禍首 醫師江華：是社區非學校

下一則

美國留學生協會聯盟 辦百度校園大使講座

延伸閱讀

自閉症孩童慈善籌款會 全社會一起來幫助

自閉症孩童慈善籌款會 全社會一起來幫助
台研製能殺死新冠病毒口罩 進軍美國

台研製能殺死新冠病毒口罩 進軍美國
聯合健康保險 天普市亞裔資訊中心開幕

聯合健康保險 天普市亞裔資訊中心開幕
金映玉 鑽石吧再設選區辦公室

金映玉 鑽石吧再設選區辦公室
餃子+啤酒+波霸奶茶 聖蓋博美食節歡樂夜

餃子+啤酒+波霸奶茶 聖蓋博美食節歡樂夜
喝啤酒吃餃子品奶茶 聖蓋博美食節帶回人間煙火氣

喝啤酒吃餃子品奶茶 聖蓋博美食節帶回人間煙火氣

熱門新聞

中國知名教授周批改，在洛杉磯華埠勇鬥歹徒。（讀者提供）

世說新聞／中知名教授赴美次日遭搶 亮功夫兩退持槍匪

2021-11-06 12:33
華裔少女韓宜文在球場上無故被打。（視頻截圖）

華女球場無故被打到腦震盪 竟是施暴者母慫恿

2021-11-11 02:20
珠珠女士和男友的車子被砸了一個大窟窿。（珠珠提供）

華女車被砸 剛買名牌包遭竊 現場還有3輛名車被破壞

2021-11-10 02:20
華裔少女韓宜文在籃球賽場上被一名對手球員揮拳擊倒在地。（ABC7）

華女球場被打腦震盪 施暴女父親前NBA球員公開道歉

2021-11-12 16:54
聖瑪利諾房市中位價入圍前100名。(記者李雪／攝影)

加州占全美最貴房市的70% 洛縣21個郵區排名全美前100

2021-11-09 20:35
龍鳳大賭場曾於2016年出現拿著巨額現金，進出資金超過1億元的中國豪賭客。(Google街景圖)

中國豪賭客 賭場進出1億現金

2021-11-08 02:18

超人氣

更多 >
去上廁所車未熄火 人回來保時捷消失 被當東風開走了

去上廁所車未熄火 人回來保時捷消失 被當東風開走了
牛津大學：特定基因作祟 60%南亞裔染疫病歿風險加倍

牛津大學：特定基因作祟 60%南亞裔染疫病歿風險加倍
54歲王祖賢素顏躺床自拍 公開零濾鏡真面目

54歲王祖賢素顏躺床自拍 公開零濾鏡真面目
史上最大漲幅 紅藍卡保費B部分 明年每月增14.5%

史上最大漲幅 紅藍卡保費B部分 明年每月增14.5%
加記者出書曝關鍵：美官員想重審 孟晚舟才現轉機

加記者出書曝關鍵：美官員想重審 孟晚舟才現轉機