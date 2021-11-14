雷小小「不那麽富有」 登亞馬遜暢銷書榜

雷小小的新書發表會13日在工業市亞太棕櫚酒店舉辦，蘇王秀蘭、廖欽和、陳贊新、康佳琛、陳正治、伍國慶等民選官員前往祝賀。（記者楊青／攝影）

核桃 市華裔青年作家雷小小（Belinda Lei）疫期創作的「不那麽富有（No that Rich）」，登亞馬遜暢銷書排行榜。

雷小小的新書發表會13日在工業市亞太棕櫚酒店舉辦，來自聖蓋博谷多個華人 聚居城市的現任及卸任民選官員，蘇王秀蘭、廖欽和、陳贊新、康佳琛、陳正治、伍國慶等前往祝賀，聯邦眾議員趙美心、金映玉以及洛杉磯縣政委員巴格等，也派出代表送來賀電，感謝雷小小以文字創作的方式給人鼓舞和思考。

在聖蓋博谷長大的雷小小出生在第一代華人新移民家庭，畢業於喬治華盛頓大學和耶魯大學商學院，曾服務花旗銀行的IT領域並擔任戰略顧問，目前是花旗銀行項目經理。她曾在白宮工作，發起亞太裔欺凌預防工作，這些倡導直接影響了她後來創建非營利組織Act To Change。她同時幫助全美亞裔 群體預防暴力，反對欺凌弱小。

雷小小的小説創作於2020年，面對突如其來讓全球民眾不知所措的新冠疫情，她希望通過創作輕鬆愉快的小説，驅散人們的低迷心態，帶給大家樂觀積極的精神。

當天主持新書發表會的核桃市前市長蘇王秀蘭表示，她讀完了中英文兩個版本的「不那麽富有」，感覺作者不但在成長和生活中找到了自我，瞭解自己的文化背景，也讓父母和長輩們瞭解了孩子和年輕人的心理感受，尤其是書中風趣和智慧，給人印象深刻，相信小説會帶給很多讀者清新的閲讀感受。

廖欽和表示，近年的一些電影將亞裔描繪成為一個多金的民族，但事實上，美國亞裔大多數人生活普通，不少華人家庭依然生活在貧困線下。他認為雷小小的小說提出了亞裔民眾面臨的精神壓力挑戰的議題，具有特別意義。