亞裔女性 不抽菸竟罹肺癌

舊金山加大（UCSF）醫師Scarlett Gomez。（視頻截圖）

肺癌（Lung Cancer）是最致命的疾病，每年肺癌去世人數超過了大腸癌、乳癌和前列腺癌的總和，對於亞裔 美國人，肺癌也是癌症 的第一大殺手。吸菸通常被認為是肺癌的主要誘因，但對於亞裔女性來說，超半數沒有吸菸史，為什麼還會罹患肺癌呢？

世界華人工商婦女企管協會大洛杉磯分會聯合美國癌症協會加州華人分會，13日聯合舉辦線上癌症知識、預防、最新治療技術等主題講座，多位專家及希望之城醫師講解癌症相關內容，座談會以專業的觀點來討論癌症對日常生活的影響，希望提升社區對癌症防治的重視。

其中舊金山加大（UCSF）醫師Scarlett Gomez和希望之城醫師Dan Raz討論了亞裔肺癌的特徵和肺癌篩檢 的最新資訊。

Scarlett Gomez表示，對於印度裔、華裔、菲律賓裔、日裔、韓裔、越南裔男性來說，肺癌是所有癌症類型中致死率最高的一種，其中華裔肺癌的致死率佔了所有癌症類別的28.13%。亞裔女性有所不同，除了印度裔和菲律賓裔女性最致命的是乳癌外，華裔、日裔、韓裔、越南裔最致命的癌症類型為肺癌。其中華裔女性的肺癌在所有類型癌症致死比例中佔了22.2%，比其他族裔都高。

吸菸一般被認為是引發肺癌的主要原因，但是Scarlett Gomez表示，在一項調查中，超過半數的患有肺癌的亞太裔（AANHPI）女性都不抽菸，尤其是華裔女性。根據一項統計，華裔女性肺癌患者有80%都沒有抽菸史。

Dan Raz醫師則表示，肺癌的高致死率可以通過每年篩檢來降低。目前主要的篩檢方式為低輻射劑量的CT掃描。數據顯示，定期篩檢可以降低20%的肺癌致死率。這項篩檢是包括在醫保中的，但實際參與篩檢的民眾卻很少。數據顯示，符合條件的民眾中，只有少於5%的人參加了肺癌篩檢。

根據Dan Raz醫師，最新的規定是50至80歲，大於20 Pack-years的民眾，可以進行肺癌篩檢。Pack-years是用來計算抽菸數量的。計算方法是一天抽菸的包數乘以抽菸的年數。例如一個人每天抽一包菸，抽了20年，那麼他的Pack-years就是20。Dan Raz醫師表示，這項標準對於很少抽菸的亞裔女性很不友好，她們無法符合篩檢的資格。

為何從不抽菸或輕度抽菸者也較容易患肺癌？Dan Raz醫師說，其他影響因素還包括二手菸，空氣污染，工作類型，家族基因，輻射等。

當天的其他講員中，Dr. Yanghee Wo醫師報告了亞裔美國人胃癌截然不同的風險問題，以及內視鏡篩檢的必要性；東灣撒特醫療集團的Dr.Robert Lurvey醫師報告篩檢診斷攝護腺癌的今昔對比，以及抗癌鬥士Dr.Green Hsueh分享了她的抗癌心路歷程和如何正向面對策略。