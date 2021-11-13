漢庭頓圖書館開放室內珍藏 老兵節遊人如織

漢庭頓圖書館的鎮館之寶油畫「藍男孩」。（記者李雪╱攝影）

漢庭頓圖書館 （Huntington Library) 最近恢復開放室內空間，11日老兵節假期遊人如織，民眾如願進入室內參觀久違的藝術品，而館方也有不少新展歡迎大家。

漢庭頓圖書館的鎮館之寶之一油畫「藍男孩」，除了早年英國畫家的原作外，最近，南加州的當代藝術家Kehinde Wiley也創作了一幅「藍男孩」，在展廳中與原始版本遙遙相望，並且極具當代特色。

漢庭頓圖書館藏有豐富的中華傳統文化的書籍、手稿、珍本，包括兩卷珍貴的稀世文物「永樂大典」。只是通常不對外展出，僅供學術研究者使用。據圖書館的環太平洋藏品策展人Li Wei Yang介紹，每年都會有超過百名的學者在該館做研究，範圍包括歷史、文學、藝術等。

華人最熟悉的是漢庭頓圖書館內占地15英畝地的流芳園，這也是中國 本土以外，全世界最具盛譽的傳統中國園林。據流芳園策展助理Michelle Bailey介紹，該園去年剛剛完成了新一期擴建，在不久的未來，園區還將建設一塊中草藥植物園。目前園方已經獲得了一批中草藥植物正在培育，植物景觀也在設計中。

1720平方呎的「寓意齋」是新增工程之一，目前正在展出「書苑」流芳園典藏書法 作品展第一期，作品皆是園內的峰石、洞門、對聯、匾額等底本。不同於在中國看到的書畫展，這裡的書法展會用中英雙語詳細解釋幾種書體的區別，漢字組成的類型，筆劃順序以及文房四寶，甚至拆解展示一幅書軸是如何裝裱等。廳內更有視頻解說演示，以及幾位書法家的採訪，非常適合非華人或第二代華裔了解中華傳統文化。

占地面積1萬7900平方呎的「翠玲瓏」是一個位於斜坡上的花園，展示一些盆景藝術，非常受遊客歡迎。相鄰的可以用於節日集會的9050平方呎大露台「眾樂台」，日前剛承接一場婚禮。新建的餐廳在老兵節當天十分熱鬧，漢庭頓圖書館的發展策劃總監Sian Leong Adams表示，美食也是文化中吸引遊客的重要部分。園區無論是策展、活動，都重視公眾教育，希望能讓本地民眾了解更多中國傳統文化。