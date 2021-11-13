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流芳園擴建 華人寄託鄉情齊心捐獻

記者李雪╱聖瑪利諾市報導
左起：聖瑪利諾教委張志堅、Sian Leong Adams、洛杉磯世界日報社長于趾琴、Michelle Bailey。（記者李雪／攝影）
左起：聖瑪利諾教委張志堅、Sian Leong Adams、洛杉磯世界日報社長于趾琴、Michelle Bailey。（記者李雪／攝影）

聖瑪利諾市漢庭頓圖書館的流芳園擴建園區，去年底前已面向大眾開放。這處凝聚了本地眾多華人捐款而建造的園林，也寄託了南加華人的鄉情和對未來世代的願景。

漢庭頓圖書館的戰略舉措總監Sian Leong Adams在該園的工作包括負責獲取捐贈。而流芳園從最初的3.5英畝增長為12英畝，離不開這些捐贈者。在園外的捐贈牆上能看到數百個捐贈家庭的名字，幾乎絕大多數的姓氏都是華裔，至少20個以上的家庭捐贈了超過100萬元，他們大多是住在南加州的華裔家庭。

不久的未來，園區預計還將在此處建設一塊中草藥植物園。（記者李雪╱攝影）
不久的未來，園區預計還將在此處建設一塊中草藥植物園。（記者李雪╱攝影）

距離故鄉萬里之遠的華人，齊心協力靠捐贈建起除中國以外全世界最大的古典蘇州園林，本來也是一件極具情懷的事。本報早先曾採訪多位捐贈者，他們大都期待能通過這樣一個優美的園林來展現中華文化美的一面，而且更能潛移默化地影響到那些在美出生的華裔未來世代，學到屬於他們的根源文化。

例如為新一期工程捐款200萬元的李關德霞就表示，若不每人捐出一點，就不會有流芳園的今天。而捐款100萬元的邱鍾小瓊雖然從未去過蘇州，但因為太喜歡流芳園，積極捐款二期工程，眼看未湊夠經費無法開工，還心急追加一筆。

而資金備齊後，建造過程也不容易。據Adams介紹，不僅施工團隊全員來自蘇州，許多材料也是來自中國，包括園林裡的太湖石，一些特別的磚瓦、木雕等，前後運送了上百個集裝箱。建成後還有許多經營工作，每周該園都有相關的藝術、音樂演出或講座活動，積極推廣中華傳統文化。

漢庭頓圖書館的流芳園擴建園區，去年底前已面向大眾開放。（記者李雪╱攝影）
漢庭頓圖書館的流芳園擴建園區，去年底前已面向大眾開放。（記者李雪╱攝影）
漢庭頓圖書館的流芳園擴建園區，去年底前已面向大眾開放。（記者李雪／攝影）
漢庭頓圖書館的流芳園擴建園區，去年底前已面向大眾開放。（記者李雪／攝影）
漢庭頓圖書館的流芳園。（記者李雪／攝影）
漢庭頓圖書館的流芳園。（記者李雪／攝影）

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