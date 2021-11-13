返台要搶防疫旅館 南加僑胞批鎖國 籲縮短隔離天數

僑胞在春節期間返台，將有「14+0」、「10+4」、及「7＋7」三個選項進行隔離。（本報檔案照）

農曆春節前夕將有眾多旅外台僑返鄉，為降低防疫旅館 的龐大需求，中央流行疫情指揮中心11日公布，今年12月14日至明年2月14日期間返台者，增加「7天自費入住集中檢疫所或防疫旅宿+7天在家居家檢疫+7天自主健康管理」選項。也就是說，僑胞在春節期間返台，將有「14+0」、「10+4」、及「7＋7」三個選項進行隔離。

南加州有幾十萬名台僑，今年因為戶籍和探親等原因想回台，希望指揮中心允許開放讓完成接種疫苗僑胞，直接縮短隔離時間。在不擴散台灣 疫情的前提下，讓僑胞順利返鄉過年並促進台灣經濟。

根據洛縣衛生局的數據，洛縣亞裔完成接種疫苗率為最高，多達超過70%。許多較為年長的台灣僑胞，甚至都已打完了第三針，他們擔心遭除籍，也迫切渴望返台探親。住在羅蘭崗的謝先生說，台灣至今仍呈現「鎖國」狀態，不開放外國人入境，這樣對台灣經濟不太好，隔離堅持14天也造成經常兩邊跑的僑胞很大困擾。

謝先生身邊有些朋友近期都在搶防疫旅館，發現好多旅館都已爆滿。「好多旅外國人都已打滿兩針，政府應該依照數據，計算接種疫苗後散播病毒的比例。如果比例小，就不該剝奪大家返台的機會」，就好像「我們知道開車出門可能出車禍，難道就不開車了嗎？」

現在的返鄉狀況已經嚴重到「只要防疫旅館訂不到，僑胞就回不了台灣」。住在蒙市的朱女士表示，「這真的太誇張了！我都已經打了三針了，還得跟沒打疫苗的人一樣搶旅館；防疫旅館現在搶不到，又要面臨遭除籍問題，台灣家人身體又不好，回不了台灣你說怎麼辦？誰來負責？」現在出台的三個隔離選項都維持14天隔離時間。朱女士認為，只要指揮中心不縮短隔離時間，就沒法真正解決大家因諸多考量，無法順利返台的問題。

洛杉磯台美商會劉雅薇表示，自己是因爲防疫隔離天數太久，選擇不回台灣。但她聽說這次防疫旅館大爆滿，有朋友得跑到很遠的地方住防疫旅館。她說大家都有事，基本上無法隔離太久，最多可接受隔離七天。

指揮中心目前拍板三種春節檢疫措施，同時擴增集中檢疫所量能，預計將於11月16日開放六梯次供民眾預約，只提供「7+7」方案的民眾入住，預計最高能提供2萬多個房間。

根據衛福部官網資訊，「7＋7」隔離選項僅適用於完成兩劑新冠疫苗接種且滿14天的民眾；同日入境的家屬或同住者，檢疫期間可於防疫旅宿或集中檢疫所同住，返家後亦可同住一室。

值得注意的是，同住家人也得配合居家檢疫者，在8-14天居家檢疫期間，進行「加強自主健康管理」，第15-21天「自主健康管理」，並由地方政府開立通知書。同住家人在居家檢疫者檢疫第10天及第14天，也需要自費家用快篩試劑各檢測1次。