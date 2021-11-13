南加僑界獻花紀念孫中山155歲誕辰

羅省中華會館暨南加州各僑團紀念國父孫中山誕辰獻花紀念儀式，12日在華埠中山廣場舉行。（記者楊青／攝影）

南加州 僑界紀念國父孫中山155歲誕辰獻花儀式12日在華埠中山廣場舉行，羅省中華會館及駐洛杉磯台北經文處、傳統僑社、越柬寮僑團、新僑代表，分別向國父銅像獻花致敬。

上午11時獻花紀念儀式在美國國歌、中華民國國歌聲中開始。羅省中華會館主席廖美華、經文處處長黃敏境及洛僑文教中心主任張皓鈞等，首先向國父銅像獻花及行三鞠躬禮。南加 州大專聯合校友會、全美台灣 同鄉聯誼會、南加州台灣會館、加州台灣同鄉聯誼會以及越柬寮代表，隨後向國父銅像致敬，儀式莊嚴隆重。

國父的理想也體現在南加全僑對於自由民主的堅持。國父當年奔走革命，曾經四度訪洛，得到羅省僑胞的大力協助，海外僑胞並一路堅持實踐國父自由民主理念，支持中華民國臺灣，守護得來不易的自由民主。當天的活動在全體合唱國父紀念歌聲中圓滿結束。

羅省華埠舉辦紀念國父孫中山先生誕辰獻花儀式已有數十年歷史。羅省中華會館前主席、中國國民黨美西支部常委張自豪表示，40年前他和家人從澳門移民來美，第一次參加國父誕辰獻花紀念儀式的場景，至今歷歷在目。他表示，作為中華民國和中國國民黨的締造者，孫中山先生11月12誕辰日和3月12逝世日，僑胞們多年來分別以獻花和植樹的方式來紀念，其重要性和雙十國慶無差。