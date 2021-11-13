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南加郊區租屋 漲幅恐逾倍 甚至比市區貴

編譯組／綜合報導
南加郊區租屋只會越來越貴。（ABC）
南加郊區租屋只會越來越貴。（ABC）

南加大Casden Economics Forecast最新一期的報告指出，由於新冠疫情影響，人們開始由市區搬到郊外，因此洛杉磯市中心等地出現大量空房，但是鄰近的郊區反而一屋難求，各郊區租金都可能出現三位數的漲幅，例如橙縣，未來兩年平均租金就可能增加410元。 

城市新聞社報導，調查主持人、南加大Lusk Center for Real Estate主任Richard Green指出：疫情之下，洛杉磯市中心、韓國城、比佛利山的閒置率都大幅增加；相對地，聖伯納汀諾縣庫卡蒙加牧場市（Rancho Cucamonga）、聖地牙哥縣北市（North City）與范杜拉縣奧克斯納（Oxnard）的空屋率卻是前所未見的低。

南加大報告指出，雖然市區的閒置率正在降低，但郊區仍然空屋難求，因此房租只會越來越高，甚至比市區還貴。報告指出，閒置率低於5%的地區都可能出現租金上漲，洛市市中心、韓國城、比佛利山的閒置率目前雖然高於5%，但是因為空房本來就少，因此租金還是可能增加，只是幅度沒有郊區那麼驚人。 

相對地，庫卡蒙加牧場市的空房率只有1.69%，奧克斯納1.86%，北市1.56%，報告因此預期未來租金可能出現三位數的漲幅。 

以地區區分：

洛杉磯縣：目前空屋率為3.9%，2023年第三季時預料將不會有太大變化，租金將由平均2073元增加252元，來到2325元。

橙縣：空屋率將由2.1%升高到 3.7%，租金由2439元增加410元，至2849元。

聖地牙哥縣：空屋率由2.5%升至3.4%，租金由2144元增加348 ；元，至2492元。

內陸帝國：包括河濱縣與聖伯納汀諾縣，平均空房率維持在1.9%，租金由1827元增加241元，來到2068元。

另外，范杜拉縣的漲幅則為310元。 

租金 南加大 洛杉磯

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