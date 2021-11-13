洛杉磯海關今年查獲違禁品破紀錄 逾7.6億元

海關貿易執法扣押的仿冒商品數量和價值大增。（CBP）

在 COVID-19 大流行的2021 財度年期間，美國 海關和邊境保護局 (Customs and Border Protection，CBP ) 官員，在洛杉磯港 和長堤港發現並查獲前所未有的數量大、價值高的違禁品、假冒品和其他違禁商品，其中的假藥對公共安全構成了重大風險。

海關查獲的對公共安全構成重大風險的假藥。（CBP）

海關官員檢查一個高價值的名牌仿冒手袋。（CBP）

從2020 年10 月1日至 2021年 9 月30日期間，海關貿易執法扣押的違禁商品數量增加了24%。CBP 攔截對公共安全構成重大風險的假冒產品，例如假冒藥品，以及其他物品，例如電子產品、高級時裝、鞋類、珠寶和配飾。破紀錄的緝獲量按製造商建議的零售價 ，市場總值評估為 7億6061萬5994 美元，比前一年大增逾六倍。

此外，CBP 與緝毒局 (DEA) 合作，沒收37 台非法進口的壓丸機和 2305 台膠囊灌裝機，毒販可以使用這些機器在秘密實驗室封裝麻醉品。

CBP 洛杉磯地區業務總監Carlos C. Martel說，新冠疫期並沒有減緩走私者將其產品非法引入美國的企圖，這威脅到美國消費者的經濟和健康與安全。